قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات

المستهلك
المستهلك
حسن رضوان

نصت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أنه للمستهلك الحق فى استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، دون إبداء أي أسباب ودون تحمل أية نفقات خلال 14 يوما من تسلمها.

ونص قانون حماية المستهلك ضوابط لحماية وضمان حق المستهلك سير عملية البيع والشراء بشكل سليم، ومن الحقوق التى حددها القانون للمواطن هو حقه فى استبال أو إعادة السلعة بعد الشراء ووضع أيضا حالات لا يجوز للمستهلك فيها استبدال السلعة.

ولا يجوز للمستهلك مباشرة حق الاستبدال أو الإعادة فى أى من الحالات الآتية:

-  إذا كانت السلعة من السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.

-  إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها، أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التى كانت عليها عند التعاقد.

-  إذا لم تكن السلعة بذات الحالة التى كانت عليها وقت البيع لسبب يرجع إلى المستهلك.

- الملابس الداخلية وفساتين الزفاف إذا ما تمت إزالة أغلفتها.

- إذا كانت من السلع التى تصنع بناءً على مواصفات خاصة حددها المستهلك، وكانت السلعة مطابقة لتلك المواصفات.

- إذا كانت السلعة تعد من الحلى والمجوهرات وما فى حكمها.

- الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.

حماية المستهلك استبدال السلع الاستثناءات إعادة السلعة الشراء البيع والشراء الملابس الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

هل الخميس المقبل إجازة رسمية لكل الموظفين والطلاب؟.. إعرف الإجابة

ابراج محظوظة

أبراج محظوظة في الزواج خلال 2026 .. خبيرة فلك تكشف مفاجأة

كاس الامم

قنوات مجانية لإذاعة مباراة منتخب مصر و أنجولا في كأس الأمم الإفريقية

سعر الذهب

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 مفاجأة

اجازة البنوك 2026

3 أيام رسمية في رأس السنة.. أول إجازة للبنوك 2026

أسعار الذهب اليوم الأحد

أسعار الذهب اليوم الأحد .. عيار 21 وصل كام؟

منتخب مصر

منافس مصر بدور الـ 16بكأس الأمم الأفريقية.. السيناريو الأقرب بالأرقام والحسابات

الكيوت

بأسعار مغرية وبديلة للتوك توك| السيارة الكيوت تنتشر في مصر.. ومشتري يعلق

ترشيحاتنا

الدكتور فخري الفقي أستاذ العلوم السياسية

أستاذ علوم سياسية: تخفيض أسعار الفائدة يساعد في تقليل التكاليف المالية

الفنانة صابرين

صابرين: فيلم الملحد يحمل رسالة موضوعية بعيدًا عن جدل المعتقدات الدينية

منتخب مصر

ربنا كلل جهودنا بالنجاح.. وزير الخارجية يعلق على فوز منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا

بالصور

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي

روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي
روبي تثير الجدل بإطلالتها فى حفلتها بـ دبي

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها

10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من احدث جلسة تصوير جديدة لها

ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس

ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس
ببطن مكشوف.. عبير صبرى تثير الجدل احتفالاً بالكريسماس

بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ

بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ
بعد وفاه مطرب المهرجانات دقدق.. علامات تؤكد إصابتك بـ سرطان المخ

فيديو

الملحن عمرو مصطفى

المرض فرحني.. عمرو مصطفى يكشف سر تغيير حياته

شادي ريان

العربية المستعملة رخيصة.. ماذا حدث بين شادي ريان وطليقته دينا طلعت؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

المزيد