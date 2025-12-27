وكيل «بحوث المحاصيل الحقلية»: المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح يجمع كل الشركاء لزيادة الإنتاجية وحل المشكلات من الحقل للمستهلك

قال الدكتور خالد جاد، وكيل معهد بحوث المحاصيل الحقلية بوزارة الزراعة، إن إطلاق المختبر الحي لسلسلة قيمة القمح يأتي في إطار توجيهات وزير الزراعة بزيادة النشاط الإرشادي والوصول المباشر للمزارعين، موضحًا أن مصر تحتل المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة من القمح، وتسعى حاليًا لرفع إنتاجية الحقول الإرشادية وحقول المزارعين بنفس كفاءة الحقول البحثية.





وأوضح جاد، خلال مداخلة عبر برنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن المختبر الحي يعتمد على أحدث التقنيات العالمية المعروفة بـ«Living Lab»، والتي تقوم على جمع جميع أطراف سلسلة القيمة في مكان واحد، بدءًا من المزارع والمرشد الزراعي والباحث، مرورًا بتجار المبيدات والأسمدة، ووصولًا إلى المصنعين وممثلي وزارة التموين، بما يتيح لكل طرف عرض مشكلاته واحتياجاته بشكل مباشر والعمل على حلها بشكل جماعي.



وأشار وكيل المعهد إلى أن هذا النموذج يضمن تغطية سلسلة قيمة القمح بالكامل من الأرض الزراعية وحتى المستهلك، لافتًا إلى أن وجود المصنعين ساعد في توضيح احتياجاتهم من صفات معينة في القمح، بينما أسهم حضور ممثلي التموين في مناقشة تحديات التوريد والشون، وهو ما يقلل الفجوات بين حلقات السلسلة المختلفة.