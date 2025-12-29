قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3
بعد التوترات مع اليابان.. الجيش الصيني يعلن عن مناورات عسكرية واسعة حول تايوان
الأرصاد تحذر.. ضربات البرق والرعد في هذه المناطق
النقل: رشق القطارات بالحجارة يهدد حياة الركاب.. وندعو المواطنين للتصدي للظاهرة
للمستهلكين| إعادة أو استبدال السلع خلال أسبوعين.. تعرف على الاستثناءات
طريقة استخراج شهادة مخالفات المرور إلكترونيا
دعاء صلاة الفجر تاسع شهر رجب.. ردده واجعل بداية اليوم للرزق والبركة
اليمن في 2025.. عام التحولات الكبرى بين الحرب الإقليمية وتفكك الداخل
أعمال يبقى أثرها مع الإنسان إلى يوم القيامة
تحريم تهنئة المسيحيين بأعيادهم.. شيخ الأزهر: تشدد لا يمت للإسلام بصلة
ماكرون: تقدم ملموس في النقاشات حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا
جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3

جوجل
جوجل
احمد الشريف

أظهر تقرير نشرته منصة Yahoo Finance أن جوجل بدأت عام 2025 وهي تصنف على نطاق واسع في وول ستريت كمتأخرة عن بعض المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع سهم الشركة 36 في المئة خلال 2024. 

ويشير التقرير إلى أن جوجل أنهت 2025 في موقع الصدارة داخل هذا السباق، مع توقعات من محللين – من بينهم Gene Munster من Deepwater Asset Management – بأن تكون الشركة «أفضل أسهم مجموعة السبع الكبار أداءً» في عام 2026، اعتمادًا على قوة موقعها في بناء حزمة ذكاء اصطناعي متكاملة. 

Gemini 3 و"وضع الذكاء الاصطناعي" في بحث جوجل

يعزو التقرير جزءًا كبيرًا من هذا التحول إلى إطلاق نموذج Gemini 3 واعتماده مباشرة في بحث جوجل من اليوم الأول عبر وضع AI Mode، في سابقة ضمن منتجات الشركة. 

وتوضح جوجل أن Gemini 3 جلب إلى البحث قدرات استدلال متقدمة وفهمًا أعمق للنوايا، إلى جانب واجهات توليدية جديدة تتيح «تخطيطات مرئية تفاعلية» وأدوات ومحاكاة يتم إنشاؤها بشكل فوري اعتمادًا على استفسار المستخدم. 

نمو قاعدة مستخدمي Gemini مقارنة بـ ChatGPT

وفق بيانات أوردها التقرير، ارتفعت نسبة انتشار Gemini الشهري بين المستخدمين من 24 في المئة في يوليو إلى 26 في المئة في أكتوبر 2025، بينما تراجعت نسبة انتشار ChatGPT خلال الفترة نفسها من 36 إلى 35 في المئة. 

ويشير المحللون إلى أن توفر Gemini على هواتف أندرويد الحديثة بشكل مدمج يجعل الوصول إليه أسهل من الخدمات المنافسة التي تتطلب الانتقال إلى موقع أو تثبيت تطبيق مستقل، ما يدعم نمو الاستخدام اليومي للنموذج. 

حزمة ذكاء اصطناعي متكاملة  

يصف التقرير موقع جوجل في سوق الذكاء الاصطناعي بأنه «الأقوى» من حيث امتلاك حزمة متكاملة تضم نموذج Gemini، ومحرك البحث، ومتصفح Chrome، ومنصة Google Cloud، وبنية تحتية متقدمة للشرائح والبيانات. 

ويذكر أن أكثر من 70 في المئة من عملاء Google Cloud يستخدمون حاليًا خدمات الذكاء الاصطناعي من جوجل، فيما أكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن الشركة وقّعت خلال الربع الثالث من 2025 عقود حوسبة سحابية تتجاوز قيمة الواحد مليار دولار للصفقة الواحدة، بعدد أكبر من إجمالي العقود المماثلة في العامين السابقين مجتمعين. 

المنافسة مستمرة رغم تقدّم جوجل في 2025

رغم تقدم جوجل الواضح خلال 2025، يؤكد التقرير أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يُحسم نهائيًا، مع استمرار المنافسة من OpenAI ومايكروسوفت وغيرها في مجالات الوكلاء الذكيين والتطبيقات المتخصصة. 

إلا أن المحللين يرون أن العام المنصرم مثّل نقطة تحوّل لصالح جوجل، بعدما انتقلت من موقع «المتأخرة» إلى لاعب متصدر في سوق الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتكامل بنيتها التحتية، وتوسع Gemini 3 في البحث والسحابة، واستراتيجية تراهن على الدمج العميق للذكاء الاصطناعي في خدماتها الأساسية.

جوجل الذكاء الاصطناعي Gemini 3

بالصور

روبي تثير الجدل بإطلالتها في حفلتها بـ دبي
10 إطلالات لـ منى زكى تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير جديدة لها
ببطن مكشوف.. عبير صبري تثير الجدل في احتفالات الكريسماس
بعد وفاة مطرب المهرجانات دقدق.. علامات الإصابة بسرطان المخ
د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: البطولة المصرية بين المترو والتطبيقات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: كذب المنجمون ولو صادفوا!

د. آية الهنداوي

د. آية النهداوي تكتب: تغير المناخ .. التهديد الصامت الذي يعيد رسم خرائط النزاعات

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: لقاء ترامب ونتنياهو.. اختبار الصفقة وحدود الهيمنة في شرق أوسط مضطرب

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: رسائل فرح في وداع عام واستقبال آخر

