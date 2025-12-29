جوجل تختتم عام 2025 في صدارة سباق الذكاء الاصطناعي بفضل Gemini 3

أظهر تقرير نشرته منصة Yahoo Finance أن جوجل بدأت عام 2025 وهي تصنف على نطاق واسع في وول ستريت كمتأخرة عن بعض المنافسين في سباق الذكاء الاصطناعي، رغم ارتفاع سهم الشركة 36 في المئة خلال 2024.

ويشير التقرير إلى أن جوجل أنهت 2025 في موقع الصدارة داخل هذا السباق، مع توقعات من محللين – من بينهم Gene Munster من Deepwater Asset Management – بأن تكون الشركة «أفضل أسهم مجموعة السبع الكبار أداءً» في عام 2026، اعتمادًا على قوة موقعها في بناء حزمة ذكاء اصطناعي متكاملة.

Gemini 3 و"وضع الذكاء الاصطناعي" في بحث جوجل

يعزو التقرير جزءًا كبيرًا من هذا التحول إلى إطلاق نموذج Gemini 3 واعتماده مباشرة في بحث جوجل من اليوم الأول عبر وضع AI Mode، في سابقة ضمن منتجات الشركة.

وتوضح جوجل أن Gemini 3 جلب إلى البحث قدرات استدلال متقدمة وفهمًا أعمق للنوايا، إلى جانب واجهات توليدية جديدة تتيح «تخطيطات مرئية تفاعلية» وأدوات ومحاكاة يتم إنشاؤها بشكل فوري اعتمادًا على استفسار المستخدم.

نمو قاعدة مستخدمي Gemini مقارنة بـ ChatGPT

وفق بيانات أوردها التقرير، ارتفعت نسبة انتشار Gemini الشهري بين المستخدمين من 24 في المئة في يوليو إلى 26 في المئة في أكتوبر 2025، بينما تراجعت نسبة انتشار ChatGPT خلال الفترة نفسها من 36 إلى 35 في المئة.

ويشير المحللون إلى أن توفر Gemini على هواتف أندرويد الحديثة بشكل مدمج يجعل الوصول إليه أسهل من الخدمات المنافسة التي تتطلب الانتقال إلى موقع أو تثبيت تطبيق مستقل، ما يدعم نمو الاستخدام اليومي للنموذج.

حزمة ذكاء اصطناعي متكاملة

يصف التقرير موقع جوجل في سوق الذكاء الاصطناعي بأنه «الأقوى» من حيث امتلاك حزمة متكاملة تضم نموذج Gemini، ومحرك البحث، ومتصفح Chrome، ومنصة Google Cloud، وبنية تحتية متقدمة للشرائح والبيانات.

ويذكر أن أكثر من 70 في المئة من عملاء Google Cloud يستخدمون حاليًا خدمات الذكاء الاصطناعي من جوجل، فيما أكد الرئيس التنفيذي سوندار بيتشاي أن الشركة وقّعت خلال الربع الثالث من 2025 عقود حوسبة سحابية تتجاوز قيمة الواحد مليار دولار للصفقة الواحدة، بعدد أكبر من إجمالي العقود المماثلة في العامين السابقين مجتمعين.

المنافسة مستمرة رغم تقدّم جوجل في 2025

رغم تقدم جوجل الواضح خلال 2025، يؤكد التقرير أن سباق الذكاء الاصطناعي لم يُحسم نهائيًا، مع استمرار المنافسة من OpenAI ومايكروسوفت وغيرها في مجالات الوكلاء الذكيين والتطبيقات المتخصصة.

إلا أن المحللين يرون أن العام المنصرم مثّل نقطة تحوّل لصالح جوجل، بعدما انتقلت من موقع «المتأخرة» إلى لاعب متصدر في سوق الذكاء الاصطناعي، مدعومة بتكامل بنيتها التحتية، وتوسع Gemini 3 في البحث والسحابة، واستراتيجية تراهن على الدمج العميق للذكاء الاصطناعي في خدماتها الأساسية.