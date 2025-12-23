قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محضر وغرامة.. لو فتحت مكتب أو وصلت كهرباء للدور التاني بمنزلك
باق 8 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة
في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية
مواعيد مباريات اليوم في كأس الأمم الأفريقية بالمغرب
مجلس النواب.. موعد إجراء انتخابات الإعادة بالدوائر الملغاة
تحرك عاجل لحماية الطلاب من العنف المدرسي .. ماذا قررت التعليم؟
ماذا يفعل من اسودت صحيفته بالذنوب؟.. بـ3 أعمال في رجب تبيضها
4 أسباب لرفض كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع
بدون جراحة.. فريق طبي ينقذ سيدة ابتلعت 34 مسمارا منذ 45 يوما بكفرالشيخ
الأورومتوسطي: إسرائيل تحوّل الشتاء إلى سلاح لإهلاك سكان غزة
نقلة نوعية في قطاع البضائع.. القابضة للنقل تدعم الأسطول بـ150 رأس جرار و153 نصف مقطورة
آخر تطورات أزمة التحقيق مع محمد عواد في الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وول ستريت تكافئ أسهم الذكاء الاصطناعي… ناسداك يقفز بدعم إنفيديا وميكرون وأوراكل

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

سجل مؤشر ناسداك المركب، ذي الثقل التكنولوجي، ارتفاعًا بأكثر من 1 في المئة في جلسة نهاية الأسبوع، ليتجاوز مستوى 23,300 نقطة، مدفوعًا بأداء قوي لأسهم شركات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي مثل إنفيديا وميكرون وأوراكل.​

كما أغلق مؤشر S&P 500 على ارتفاع يقارب 0.8 في المئة، بينما حقق داو جونز الصناعي مكاسب طفيفة، في وقت يترقب فيه المستثمرون ما يُعرف تاريخيًا بـ«رالي نهاية العام» في أسواق الأسهم الأميركية.​

إنفيديا تستفيد من احتمال توسيع مبيعات رقاقات H200

ارتفع سهم إنفيديا بنحو 3.8 إلى 3.9 في المئة بعد تقارير أفادت بأن الإدارة الأميركية تدرس السماح للشركة ببيع رقاقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة من طراز H200 إلى عدد من «العملاء المعتمدين» في الصين.​

ورأت تقارير مالية أن هذا التطور خفف من مخاوف المستثمرين بشأن القيود على تصدير رقاقات الذكاء الاصطناعي، وأعاد تسليط الضوء على إنفيديا بصفتها أحد أبرز المستفيدين من الإنفاق العالمي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.​

ميكرون تواصل الارتفاع بدعم من نتائج قوية

سهم شركة Micron Technology، المتخصصة في شرائح الذاكرة المستخدمة في حوسبة الذكاء الاصطناعي والخوادم، صعد بنحو 7 في المئة في الجلسة نفسها، بعد موجة ارتفاع سابقة بلغت 10 في المئة عقب إعلان نتائج الربع الأول من سنتها المالية 2026.​

وأفادت الشركة بأن توقعاتها للربع الثاني جاءت أعلى من تقديرات السوق، مع الإشارة إلى طلب قوي على شرائح الذاكرة الموجهة لخوادم الذكاء الاصطناعي، وهو ما اعتبره المستثمرون إشارة إيجابية لاستمرار دورة الطلب في هذا القطاع.​

أوراكل تستفيد من صفقة تيك توك والرهان على السحابة

أسهم شركة أوراكل ارتفعت بأكثر من 6 في المئة بعد تأكيد تقارير على أن شركة ByteDance المالكة لتطبيق تيك توك توصلت إلى اتفاق مبدئي لنقل إدارة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة إلى كيان مشترك يضم أوراكل ومستثمرين آخرين.​

ويرى محللون أن هذه الخطوة تعزز موقع أوراكل في سوق الحوسبة السحابية والخدمات المرتبطة بالمنصات الاجتماعية، مما انعكس على أداء السهم وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالبنية التحتية السحابية.​

توقعات بنهاية عام قوية لأسهم الذكاء الاصطناعي

تشير تقارير من بيوت أبحاث واستثمارات إلى أن موجة الارتفاع الأخيرة في أسهم إنفيديا وميكرون وأوراكل ساهمت في تعويض جزء من فترة تذبذب سبقت ذلك بسبب مخاوف من «فقاعة ذكاء اصطناعي».​

ومع دخول الأسبوع الأخير من عام 2025، يراقب المستثمرون ما إذا كانت هذه المكاسب ستستمر وتغذي راليًا تقليديًا في نهاية العام، أم أن عمليات جني الأرباح والقلق من تقييمات مرتفعة قد تضغط مجددًا على أسهم شركات الذكاء الاصطناعي في مطلع 2026.

الذكاء الاصطناعي إنفيديا وول ستريت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

محمد صلاح

لحظة درامية مثيرة.. ماذا قالت الصحافة الإنجليزية عن هدف صلاح أمام زيمبابوي؟

سعر الذهب اليوم

عيار 21 بـ 6000 جنيه.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 23-12-2025

أمم أفريقيا

الذكاء الاصطناعي يتوقع بطل كأس أمم إفريقيا 2025.. من هو؟

كريم محمود عبد العزيز

انتهاء الثقة.. كريم محمود عبد العزيز يكشف أبرز أسباب الطلاق

ترشيحاتنا

السباح يوسف

جسمه نضيف.. النيابة تكشف السبب الحقيقي في غرق السباح يوسف

حريق مؤسسة الزكاة

تفاصيل نشوب حريق داخل مخازن خشب في المرج.. صور

الحريق

حريق هائل داخل مخزن أخشاب في مؤسسة الزكاة بالمرج .. صور

بالصور

الفراولة كنز للمعان بشرتك.. تعرف على أهم الفوائد وطريقة الاستخدام

الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك
الفراولة كنز للمعان بشرتك

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم مقرمش وخفيف

طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..
طريقة عمل بسكويت الشاى الهش بطعم أحلى من الجاهز مقرمش وخفيف..

طريقة تحضير البطاطا المشوية في الفرن

طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..
طريقة التحضير لعمل البطاطا المشوية فى الفرن..

رئيس لوسيد: سنصنع السيارة الكهربائية بالكامل داخل السعودية ونصدرها للعالم

سيارات لوسيد
سيارات لوسيد
سيارات لوسيد

فيديو

صورة أرشيفية

في سماء أمريكا.. طيار يفجّر جدلًا واسعًا بعد ادعائه مواجهة كائنات فضائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد