نصف الأمريكيون يفكرون في انتخابات 2028 رغم بقاء ثلاث سنوات على ولاية ترامب

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة CNN بالتعاون مع SSRS أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة قد بدأوا بالفعل يفكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2028 رغم بقاء ما يقارب ثلاث سنوات على موعدها ووفق نتائج الاستطلاع التي جُمعت بين 4 و7 ديسمبر 2025 قال 22 ٪ من المستطلعة آراؤهم إنهم يفكرون في هذه الانتخابات كثيراً بينما قال 28 ٪ إنهم فكروا بعض الشيء ومع ذلك قال نحو ثلثي الأمريكيين إنهم لم يضعوا بعد اسم مرشح محدد في أذهانهم بينما ذكر حوالي ثلث المستطلعين أسماء محتملة لمرشحين مستقبليين في الانتخابات القادمة وفق الاستطلاع





عند سؤال من لديهم اسماء مرشحين عن الذين يودون رؤيتهم في السباق الرئاسي في 2028 كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في الصدارة بين الجمهوريين بنسبة 11 ٪ يليه وزير الخارجية ماركو روبيو بنسبة 2 ٪ وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس بنسبة 1 ٪ بينما ظهر اسم دونالد ترامب بنسبة 1 ٪ رغم أن الدستور الأمريكي يمنعه من الترشح مرة أخرى بسبب حد المدد الرئاسية وفي الجانب الديمقراطي تصدر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسام القائمة بنسبة 6 ٪ تبعه نائبة الرئيس السابقة كمالا هاريس بنسبة 3 ٪ ثم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بنسبة 2 ٪ ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج بنسبة 1 ٪





بشكل عام ذكر 16 ٪ من المشاركين مرشحاً جمهورياً أو محافظاً بينما ذكر 14 ٪ مرشحاً ديمقراطياً أو تقدميًا ورغم اقتراب ثلاث سنوات على الانتخابات فإن الاستطلاع يبرز مدى تركيز جزء كبير من الأمريكيين بالفعل على المستقبل السياسي لبلادهم وتعكس الأسماء المذكورة تباين المواقف والخطوط الحزبية في المشهد الأمريكي بينما يبدو أن غالبية الناخبين لا تزال تنتظر وضوحاً أكبر قبل أن تتخذ قراراتها النهائية



