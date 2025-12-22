قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نصف الأمريكيون يفكرون في انتخابات 2028 رغم بقاء ثلاث سنوات على ولاية ترامب

نصف الأمريكيين يفكرون في انتخاب 2028 رغم بقاء ثلاث سنوات على انتهاء ولاية ترامب
نصف الأمريكيين يفكرون في انتخاب 2028 رغم بقاء ثلاث سنوات على انتهاء ولاية ترامب
ملك ريان

أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة CNN بالتعاون مع SSRS أن نحو نصف البالغين في الولايات المتحدة قد بدأوا بالفعل يفكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2028 رغم بقاء ما يقارب ثلاث سنوات على موعدها ووفق نتائج الاستطلاع التي جُمعت بين 4 و7 ديسمبر 2025 قال 22 ٪ من المستطلعة آراؤهم إنهم يفكرون في هذه الانتخابات كثيراً بينما قال 28 ٪ إنهم فكروا بعض الشيء ومع ذلك قال نحو ثلثي الأمريكيين إنهم لم يضعوا بعد اسم مرشح محدد في أذهانهم بينما ذكر حوالي ثلث المستطلعين أسماء محتملة لمرشحين مستقبليين في الانتخابات القادمة وفق الاستطلاع 


 

عند سؤال من لديهم اسماء مرشحين عن الذين يودون رؤيتهم في السباق الرئاسي في 2028 كان نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس في الصدارة بين الجمهوريين بنسبة 11 ٪ يليه وزير الخارجية ماركو روبيو بنسبة 2 ٪ وحاكم فلوريدا رون دي سانتيس بنسبة 1 ٪ بينما ظهر اسم دونالد ترامب بنسبة 1 ٪ رغم أن الدستور الأمريكي يمنعه من الترشح مرة أخرى بسبب حد المدد الرئاسية وفي الجانب الديمقراطي تصدر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسام القائمة بنسبة 6 ٪ تبعه نائبة الرئيس السابقة كمالا هاريس بنسبة 3 ٪ ثم النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بنسبة 2 ٪ ووزير النقل السابق بيت بوتيجيج بنسبة 1 ٪ 


 

بشكل عام ذكر 16 ٪ من المشاركين مرشحاً جمهورياً أو محافظاً بينما ذكر 14 ٪ مرشحاً ديمقراطياً أو تقدميًا ورغم اقتراب ثلاث سنوات على الانتخابات فإن الاستطلاع يبرز مدى تركيز جزء كبير من الأمريكيين بالفعل على المستقبل السياسي لبلادهم وتعكس الأسماء المذكورة تباين المواقف والخطوط الحزبية في المشهد الأمريكي بينما يبدو أن غالبية الناخبين لا تزال تنتظر وضوحاً أكبر قبل أن تتخذ قراراتها النهائية  


 

امريكا انتخابات ترامب عاجل عواجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

التسبيح الذي يعادل الصيام

ما هو التسبيح الذي يعادل الصيام في رجب؟.. انتبه لـ5 حقائق عنه

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

الطبيبة المتهمة

شفط ونحت.. حكاية سقوط هديل الطبيبة الليبية المزيفة وعلاقتها بالمشاهير

ترشيحاتنا

مفيدة شيحة

ماتش مصر| مفيدة شيحة: المنتخب يستعد لكتابة التاريخ بكأس الأمم

الحرب

ياسر ثابت: توقعات بمقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

روسيا

ياسر ثابت: محاولة فتح قناة حوار مع روسيا في هذا التوقيت أكبر من فرنسا

بالصور

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند
أبرز إطلالات المشاهير هذا الأسبوع على السجادة الحمراء تتصدر الترند

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة
أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

فيديو

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: وعانقت النور بيدي

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: كيف نستعد لاستقبال العام الجديد!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لا سحر ولا شعوذة !!

المزيد