شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإفتاء: يجوز إخراج الزكاة لعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية بشرط واحد
القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس الأمم الأفريقية 2025
نتنياهو يلتقي رئيس الوزراء اليوناني في القدس
أمطار وشبورة كثيفة تضرب عدة مناطق .. والأرصاد تحذر من صقيع الثلاثاء
تراجع منتخب مصر مركز.. فيفا يكشف عن التصنيف العالمي للمنتخبات
دعاء صلاة المغرب.. لا تفوت دعوات تجلب لك خيري الدنيا والآخرة
وزير الري: ننتقل لأسلوب أكثر كفاءة يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة المياه
رئيس الوزراء يتفقد عددا من مشروعات حياة كريمة بالجيزة .. غدا
بعد انطلاقها أمس.. تردد القنوات المجانية الناقلة لبطولة أمم أفريقيا
نجل مسن المترو: الفيديو المتداول لا يعكس الحقيقة الكاملة لواقعة.. خاص
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمحدودي الدخل .. إليك أهم مواصفات هاتف هواوي Nova 15

لمياء الياسين

أطلقت شركة هواوي رسميًا هاتف Nova 15 في الصين، مُصنّفةً إياه كهاتف ذكي متوسط ​​المدى غني بالميزات، مع تركيز قوي على التصوير، وعمر البطارية، وتجربة الذكاء الاصطناعي المدعومة بنظام HarmonyOS. دعونا نلقي نظرة على المواصفات الرئيسية وتفاصيل السعر.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 15

يتميز جهاز Nova 15 بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+ تبلغ 2412×1084 بكسل. ويدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 300 هرتز، وتقنية تعتيم PWM عالية التردد 2160 هرتز لتقليل إجهاد العين.
تتميز الشاشة بقدرتها على عرض 10.7 مليار لون مع تغطية واسعة لنطاق الألوان P3. ولضمان المتانة، استخدمت هواوي زجاج سيليكات الألومنيوم للحماية، كما حصلت الشاشة على شهادة SGS من فئة الخمس نجوم لمقاومتها المحسّنة للسقوط والصدمات.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 15


 

يعمل الجهاز بمعالج Kirin 8020، أحدث معالجات هواوي الداعمة لتقنية الجيل الخامس. صُمم هذا المعالج مع مراعاة الأداء والكفاءة، ويُقال إنه يُحسّن الأداء العام بنسبة 62% مقارنةً بالجيل السابق. وتدّعي هواوي تحسّنًا بنسبة 52% في أداء وحدة المعالجة المركزية متعددة النوى، و26% في وحدة معالجة الرسومات، و128% في قدرات وحدة المعالجة العصبية. كما يستفيد الهاتف من التنسيق بين المعالج والشبكة، مما يُحسّن سرعة تشغيل التطبيقات، وتعدد المهام، واستجابة الألعاب.


يأتي هاتف Nova 15 مزودًا بنظام التشغيل HarmonyOS 6.0. يُدمج هذا الإصدار الجديد ميزات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، بما في ذلك عناصر التحكم الذكية للاستشعار تُمكّن هذه الميزات من استخدام الإيماءات الهوائية، ونقل البيانات عبر الهواء، والدفع الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الذكية في HarmonyOS، مثل إرسال الصور عبر الأقمار الصناعية Beidou، واتصال StarLink بتردد 2.4 جيجاهرتز خارج نطاق الشبكة.

يضم هاتف نوفا 15 في الخلف نظام كاميرا ثلاثية العدسات ضمن نظام التصوير ريد مابل. يتكون هذا النظام من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9 ومستشعر كبير بحجم 1/1.56 بوصة، وعدسة بورتريه مقربة بدقة 12 ميجابكسل بتقنية RYYB مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري للصورة، ومستشعر ألوان متعدد الأطياف بدقة 1.5 ميجابكسل لعرض دقيق للألوان. يدعم هذا النظام تقريبًا رقميًا يصل إلى 30x وتسجيل فيديو بدقة 4K.

 أما الكاميرا الأمامية، فتضم كاميرا بورتريه فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة 90 درجة ومستشعر بحجم 1/2.5 بوصة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K مع تثبيت الصورة بتقنية AIS.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية سيليكون أنود بسعة 6000 مللي أمبير. ويدعم تقنية الشحن السريع هواوي سوبر تشارج توربو بقدرة 100 واط، مما يتيح الشحن السريع.

أما بالنسبة للاتصال، فهو يدعم تقنية Wi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة تحديد المواقع متعددة النطاقات مثل GPS وBeidou وGalileo وNavIC. يزن الهاتف حوالي 196 غرامًا ويبلغ سمكه 7.2 ملم. كما أنه حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

الأسعار والتوافر

يتوفر هاتف هواوي نوفا 15 في الصين بخيارين للتخزين. يبلغ سعر نسخة 256 جيجابايت 2699 يوانًا (حوالي 378 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت 2999 يوانًا (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا). 

يتوفر الهاتف بألوان الأخضر ، والبنفسجي ، والأبيض ، والأسود ، وهو معروض للبيع حاليًا في السوق الصينية.

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

اتحاد بيراميدز.. سيف زاهر يدعو لدمج الأندية

عمرو زكي يكشف كيف أضاع الزمالك عرض أستون فيلا التاريخي وأسباب فشل انتقاله للأهلي

منتخب مالي يسقط في فخ التعادل أمام زامبيا بافتتاح أمم أفريقيا

حسني عبد الربه يدعم منتخب مصر قبل مواجه زيمبابوي

إصابة نجم شهير بجلطة في المخ تثير القلق .. أطباء يوضحون الأسباب والأعراض

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

بسمة بوسيل تتقدم ببلاغ رسمي ضد عرافة شهيرة اتهمتها بعمل سحر لـ تامر حسني

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

