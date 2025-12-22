لمحدودي الدخل .. إليك أهم مواصفات هاتف هواوي Nova 15

أطلقت شركة هواوي رسميًا هاتف Nova 15 في الصين، مُصنّفةً إياه كهاتف ذكي متوسط ​​المدى غني بالميزات، مع تركيز قوي على التصوير، وعمر البطارية، وتجربة الذكاء الاصطناعي المدعومة بنظام HarmonyOS. دعونا نلقي نظرة على المواصفات الرئيسية وتفاصيل السعر.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 15

يتميز جهاز Nova 15 بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.7 بوصة بدقة Full HD+ تبلغ 2412×1084 بكسل. ويدعم معدل تحديث 120 هرتز، ومعدل استجابة للمس 300 هرتز، وتقنية تعتيم PWM عالية التردد 2160 هرتز لتقليل إجهاد العين.

تتميز الشاشة بقدرتها على عرض 10.7 مليار لون مع تغطية واسعة لنطاق الألوان P3. ولضمان المتانة، استخدمت هواوي زجاج سيليكات الألومنيوم للحماية، كما حصلت الشاشة على شهادة SGS من فئة الخمس نجوم لمقاومتها المحسّنة للسقوط والصدمات.

مواصفات هاتف هواوي نوفا 15





يعمل الجهاز بمعالج Kirin 8020، أحدث معالجات هواوي الداعمة لتقنية الجيل الخامس. صُمم هذا المعالج مع مراعاة الأداء والكفاءة، ويُقال إنه يُحسّن الأداء العام بنسبة 62% مقارنةً بالجيل السابق. وتدّعي هواوي تحسّنًا بنسبة 52% في أداء وحدة المعالجة المركزية متعددة النوى، و26% في وحدة معالجة الرسومات، و128% في قدرات وحدة المعالجة العصبية. كما يستفيد الهاتف من التنسيق بين المعالج والشبكة، مما يُحسّن سرعة تشغيل التطبيقات، وتعدد المهام، واستجابة الألعاب.



يأتي هاتف Nova 15 مزودًا بنظام التشغيل HarmonyOS 6.0. يُدمج هذا الإصدار الجديد ميزات الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، بما في ذلك عناصر التحكم الذكية للاستشعار تُمكّن هذه الميزات من استخدام الإيماءات الهوائية، ونقل البيانات عبر الهواء، والدفع الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي. كما يدعم الهاتف تقنيات الاتصال الذكية في HarmonyOS، مثل إرسال الصور عبر الأقمار الصناعية Beidou، واتصال StarLink بتردد 2.4 جيجاهرتز خارج نطاق الشبكة.

هاتف نوفا 15

يضم هاتف نوفا 15 في الخلف نظام كاميرا ثلاثية العدسات ضمن نظام التصوير ريد مابل. يتكون هذا النظام من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.9 ومستشعر كبير بحجم 1/1.56 بوصة، وعدسة بورتريه مقربة بدقة 12 ميجابكسل بتقنية RYYB مع تقريب بصري 3x ومثبت بصري للصورة، ومستشعر ألوان متعدد الأطياف بدقة 1.5 ميجابكسل لعرض دقيق للألوان. يدعم هذا النظام تقريبًا رقميًا يصل إلى 30x وتسجيل فيديو بدقة 4K.

أما الكاميرا الأمامية، فتضم كاميرا بورتريه فائقة الوضوح بدقة 50 ميجابكسل وعدسة بزاوية واسعة 90 درجة ومستشعر بحجم 1/2.5 بوصة، وتدعم تسجيل فيديو بدقة 4K مع تثبيت الصورة بتقنية AIS.

يأتي الجهاز مزودًا ببطارية سيليكون أنود بسعة 6000 مللي أمبير. ويدعم تقنية الشحن السريع هواوي سوبر تشارج توربو بقدرة 100 واط، مما يتيح الشحن السريع.

هواوي نوفا 15



أما بالنسبة للاتصال، فهو يدعم تقنية Wi-Fi 7، وBluetooth 6.0، وNFC، ومنفذ USB Type-C، وأنظمة تحديد المواقع متعددة النطاقات مثل GPS وBeidou وGalileo وNavIC. يزن الهاتف حوالي 196 غرامًا ويبلغ سمكه 7.2 ملم. كما أنه حاصل على تصنيف IP65 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.

الأسعار والتوافر

يتوفر هاتف هواوي نوفا 15 في الصين بخيارين للتخزين. يبلغ سعر نسخة 256 جيجابايت 2699 يوانًا (حوالي 378 دولارًا أمريكيًا)، بينما يبلغ سعر نسخة 512 جيجابايت 2999 يوانًا (حوالي 420 دولارًا أمريكيًا).

يتوفر الهاتف بألوان الأخضر ، والبنفسجي ، والأبيض ، والأسود ، وهو معروض للبيع حاليًا في السوق الصينية.