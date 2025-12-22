محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمدينة والذي يضم ١٤ شباك لتقديم مختلف الخدمات للمواطنين بنظام الشباك الموحد لضمان حصول المواطن على الخدمة دون لقاء مباشر مع مؤديها تنفيذاً لمبدأ الشفافية والنزاهة ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ، ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح أحمد شعبان المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس.

تابع المحافظ معدلات أداء العمل داخل المركز وتمت الإشارة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم إنهاء عدد كبير من طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة وكذلك رخص المحال وتراخيص الإعلانات ، ليشدد المحافظ على العاملين بالمركز بإسراع الخطى في إنهاء كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتسهيل الإجراءات عليهم .

كما حرص المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي للتعرف على المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح موجها ًبحل أي مشكلة فوراً وتقديم كافة سُبل الدعم اللازم للمواطنين الجادين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون ، مؤكداً حرصه على أن التيسير على المواطنين وإيجاد حلول عاجلة لكافه مطالبهم.

وخلال تفقد محافظ الشرقية لغرفة الحفظ تلاحظ له عدم حفظ الملفات والأوراق بطريقة سليمة موجهاً مدير المركز بسرعة الإنتهاء من ترتيب الملفات وخاصة طلبات المواطنين الخاصة بتراخيص وحفظها بطريقة سليمة بدواليب الحفظ المخصصة لسهولة الحصول على المعلومات منها عند الحاجة.

كما أصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة فاقوس باستمرار تكثيف حملات رفع الإشغالات من الشوارع والتندات المُقامة بالمخالفة مع إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لتسهيل حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الإنضباط للشارع.

شهدت زيارة المحافظ لمدينة فاقوس تفقد مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات والتنمية البشرية التابع لرئاسة مركز ومدينة فاقوس وذلك لمتابعة سير إجراءات العمل به والتأكد من تقديم خدماته بصورة مميزة للعاملين بالجهاز الإداري والمواطنين من أبناء المدينة.

تعرف المحافظ من رئيس مركز ومدينة فاقوس عن الخدمات التي يقدمها المركز وتمت الإشارة إلى أن المركز يخدم مراكز (فاقوس - الحسينية - منشأة أبو عمر - أبو كبير - كفر صقر - أولاد صقر ) ويضم ٤ قاعات منهم ٣ قاعات تدريب وقاعة إختبارات دورة icdl بإجمالى ٦٢ جهاز حاسب آلي بمشتملاته ويقدم العديد من الدورات مثل icdl - icdl teacher -office - تنميه بشريه - لغات ومنها اللغه الإنجليزيه - إعداد المحاسبين - والمحاسبه الإلكترونية ويستهدف العاملين بالجهاز الإداري وشباب الخريجين والطلاب والمركز حاصل على شهاده الجوده وشهاده الايزو 9001 وشهاده التميز عن تقييم الآداء من معهد تكنولوجيا المعلومات بوزاره الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخلال الفتره من ١ / ٧ / ٢٠٢٤ حتى ٣٠ / ١١ / ٢٠٢٥ ، تم تنفيذ عدد ٢٨٨ دوره لتحقيق الإستفادة لعدد ٩٧٠ متدرب من أبناء المحافظة.

أكد محافظ الشرقية إستمرار دعم المحافظة لكافة مراكز التدريب الهادفة لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر لدعم جهاز إداري كفء وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية ومدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.