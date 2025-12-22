ياسر ثابت: توقعات بمقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية

قال الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنه من المتوقع في الفترة المقبلة أن يكون هناك مقترحات أكثر إيجابية لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، خصوصا أنها أصبحت حربا بلا طائل بعد امتدادها لنحو 3 أعوام، وهو خطر شديد يهدد المصالح ليس فقط الأمريكية بل الأوروبية وحتى مصير الناتو.

وأضاف الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، خلال استضافته ببرنامج "مطروح للنقاش" الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الناتو نفسه أصبح يواجه أزمات مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المهم أن تنظر أوروبا التي تدعم أوكرانيا إلى سياسة ما يسمى بإعادة الثعلب إلى الحظيرة بما أنهم أخرجوا الثعلب؛ وهي القيادة الروسية من حظيرتها عبر الحرب التي دفعت إليها وأصبحت جزءا من المشهد الراهن عبر خطوات لقبول عضوية أوكرانيا في الناتو فلابد لأوروبا بالذات ومن خلفها الولايات المتحدة أن تعيد هذا الثعلب إلى الحظيرة ولابد أن يأتي بكلفة أو ثمن ولابد أن تدفعه أوروبا.

وتابع الدكتور ياسر ثابت، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أن ذلك سيكون بقبول بعض الشروط الروسية، مؤكدا أن روسيا ستتمسك بشروطها خلال المرحلة المقبلة في تحييد أوكرانيا وأخذ بعض الأراضي وضمان أن يكون الناتو أبعد ما يكون عن تهديد مصالح وأمن روسيا.