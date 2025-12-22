قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

محطة مهمة لتمكين مراكز الفكر العربية.. أبو الغيط مشيدا بمنتدى مركز "دراسات"

أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية مساء اليوم الإثنين في حفل افتتاح الدورة السابعة لمنتدى مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دراسات” والتي تعقد تحت عنوان "مجتمع مراكز البحوث العربية للاستدامة والتنمية"  بالعاصمة البحرينية – المنامة.

وحضر حفل افتتاح الدورة السابعة من المنتدى والتي ينظمها مركز البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، كل من الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات ورئيس مجلس أمناء مركز "دراسات" بالإضافة إلى مشاركة كبار الشخصيات ومراكز الفكر وخبراء وباحثين من مختلف الدول العربية.

وأشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إلى أن أبو الغيط في كلمة خلال حفل الافتتاح أعرب فيها عن سعادته بالمشاركة في حفل افتتاح منتدى "دراسات" الذي يهدف إلى بحث سبل التكامل الفكري العربي بشأن قضايا الاستدامة وتعزيز دور مراكز البحث في إطار السعي لمساعدة صُنّاع القرار في صياغة رؤية متوازنة حول الفرص المتاحة أمام الدول العربية لتنفيذ خططها التنموية الطموحة.

كما أشار المتحدث إلى أن أبو الغيط أوضح خلال كلمته أن انعقاد هذا المنتدى ليس مجرد لقاء أكاديمي، بل هو محطة هامة في تحقيق نقلة نوعية في تمكين مراكز الفكر العربية من أداء دورها الحيوي في مجالات ومحاور الاستدامة والتنمية، كونها منصات حيوية وفعالة لخلق وتبادل الرؤى والأفكار بما يساعد المجتمعات العربية على الوصول إلى أفضل السبل الممكنة في مواجهة التحديات.

وذكر المتحدث أنه في نهاية الحفل تم تدشين كتاب وثائقي حول البحرين وجامعة الدول العربية يتضمن تاريخ مسيرة البحرين، بالإضافة إلى تاريخها وإسهامها في العمل العربي المشترك في حقبة ما قبل وبعد الانضمام إلى الجامعة العربية في عام 1971، وذلك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك دور البحرين في القمم العربية والتنموية ومختلف منتديات التعاون العربية مع الدول والجهات الإقليمية والدولية.

الجدير بالذكر أن السفير حسام زكي الأمين العام المساعد رئيس مكتب الأمين العام سيقوم بإلقاء كلمة خلال الجلسة الختامية لمنتدى "دراسات" المقرر عقدها صباح غد الثلاثاء، وذلك بمشاركة الدكتور عبد الله بن أحمد آل خليفة الرئيس التنفيذي لمركز “دراسات”.

وتتناول كلمة السفير زكي أهمية مراكز الفكر والأبحاث بشكل عام ودورها الكبير في صياغة وصناعة القرار، وبالأخص أهمية الشراكة والتعاون بين الجامعة العربية ومركز "دراسات" في هذا الإطار.

