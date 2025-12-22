لأول مرة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز العصب العجزي بمستشفيات جامعة عين شمس

نجح فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة عين شمس، ولأول مرة بمستشفيات الجامعة في إجراء جراحة دقيقة لزرع جهاز تحفيز العصب العجزي بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما يمثل إضافة نوعية لمنظومة الجراحات الوظيفية المتقدمة داخل المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام فخري عبيد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات ومدير مستشفى الدمرداش للجراحة، وبإشراف الدكتور طارق لطفي سالم رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور أيمن عبد الرؤوف الشاذلي رئيس الوحدة الثانية بالقسم.

وأوضح الفريق الطبي أنه تم إجراء الجراحة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، كان يعاني من أورام التهابية بالحبل الشوكي، وسبق علاجه منها بقسم جراحة المخ والأعصاب خلال السنوات الماضية، إلا أن حالته استدعت التدخل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة.

وتُعد تقنية تحفيز العصب العجزي من أحدث وأدق التقنيات الطبية المستحدثة عالميًا، حيث تسهم في تعديل وتحسين الوظائف العصبية لدى المرضى عقب أمراض وإصابات الجهاز العصبي، وذلك بعد خضوع المريض لتقييمات دقيقة وفحوصات مكثفة للتأكد من مدى جاهزيته واستجابته المتوقعة لهذا النوع من التدخلات الجراحية عالية التخصص.

وأشار القائمون على الجراحة إلى أن التكلفة الإجمالية للعملية تجاوزت المليون جنيه، وقد تحمّل التأمين الصحي على أطفال مصر وجامعة عين شمس كامل التكلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوفير أحدث الإمكانات العلاجية للأطفال، خاصة المصابين بأمراض الجهاز العصبي.

أجرى الجراحة فريق الجراحات الوظيفية للمخ والأعصاب برئاسة الدكتور وليد عبد الغني أستاذ جراحة المخ والأعصاب الوظيفية، وضم كلًا من الدكتور محمد أشرف مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والطبيب أندرو بشري، والطبيبة مي أحمد، والطبيب محمود يحيى، والطبيبة سميرة حاتم، أطباء مقيمين بقسم جراحة المخ والأعصاب، إلى جانب فريق التخدير والتمريض، وفنيي العمليات، وفريق الهندسة الطبية، مع استخدام جهاز رصد كهربية الأعصاب والعضلات أثناء الجراحة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور وليد عبد الغني أن الجراحة أُجريت وفق أعلى المعايير والضوابط القياسية العالمية، وتم اختبار الجهاز بنجاح والتأكد من فعاليته، على أن يخضع الطفل للمتابعة الدورية لاستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال العيادات الخارجية.