7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

لأول مرة.. نجاح عملية زرع جهاز تحفيز العصب العجزي بمستشفيات جامعة عين شمس

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

نجح فريق طبي متخصص بمستشفيات جامعة عين شمس، ولأول مرة بمستشفيات الجامعة في إجراء جراحة دقيقة لزرع جهاز تحفيز العصب العجزي بقسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، بما يمثل إضافة نوعية لمنظومة الجراحات الوظيفية المتقدمة داخل المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عصام فخري عبيد نائب المدير التنفيذي للمستشفيات ومدير مستشفى الدمرداش للجراحة، وبإشراف الدكتور طارق لطفي سالم رئيس مجلس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والدكتور أيمن عبد الرؤوف الشاذلي رئيس الوحدة الثانية بالقسم.

وأوضح الفريق الطبي أنه تم إجراء الجراحة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا، كان يعاني من أورام التهابية بالحبل الشوكي، وسبق علاجه منها بقسم جراحة المخ والأعصاب خلال السنوات الماضية، إلا أن حالته استدعت التدخل باستخدام أحدث التقنيات العلاجية المتقدمة.

وتُعد تقنية تحفيز العصب العجزي من أحدث وأدق التقنيات الطبية المستحدثة عالميًا، حيث تسهم في تعديل وتحسين الوظائف العصبية لدى المرضى عقب أمراض وإصابات الجهاز العصبي، وذلك بعد خضوع المريض لتقييمات دقيقة وفحوصات مكثفة للتأكد من مدى جاهزيته واستجابته المتوقعة لهذا النوع من التدخلات الجراحية عالية التخصص.

وأشار القائمون على الجراحة إلى أن التكلفة الإجمالية للعملية تجاوزت المليون جنيه، وقد تحمّل التأمين الصحي على أطفال مصر وجامعة عين شمس كامل التكلفة، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير منظومة الرعاية الصحية، وتوفير أحدث الإمكانات العلاجية للأطفال، خاصة المصابين بأمراض الجهاز العصبي.

أجرى الجراحة فريق الجراحات الوظيفية للمخ والأعصاب برئاسة الدكتور وليد عبد الغني أستاذ جراحة المخ والأعصاب الوظيفية، وضم كلًا من الدكتور محمد أشرف مدرس جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، والطبيب أندرو بشري، والطبيبة مي أحمد، والطبيب محمود يحيى، والطبيبة سميرة حاتم، أطباء مقيمين بقسم جراحة المخ والأعصاب، إلى جانب فريق التخدير والتمريض، وفنيي العمليات، وفريق الهندسة الطبية، مع استخدام جهاز رصد كهربية الأعصاب والعضلات أثناء الجراحة.

وفي تصريح له، أكد الدكتور وليد عبد الغني أن الجراحة أُجريت وفق أعلى المعايير والضوابط القياسية العالمية، وتم اختبار الجهاز بنجاح والتأكد من فعاليته، على أن يخضع الطفل للمتابعة الدورية لاستكمال البرنامج العلاجي والتأهيلي من خلال العيادات الخارجية.

بمستشفيات جامعة عين شمس جامعة عين شمس جراحة المخ والأعصاب

