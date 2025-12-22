قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
في افتتاح "روح المحبة".. المتاحف المصرية تُجسد قيم التعايش والوحدة الإنسانية

محمد الاسكندرانى

قال الدكتور أحمد حميدة رئيس قطاع المتاحف في المجلس الاعلى للاثار، أن معرض روح المحبة، حدث ثقافي متميز يحمل رسالة إنسانية وروحية ويسلط الدورعلى السيدة العذراء وماحظيت به من اهتمام كرمز نقي للعطاء الإنساني.


أوضح الدكتور أحمد، أن المعرض يوضح قيم التسامح والتعايش، مؤكدا أن الحضارة المصرية حضارة ثقافة وروح تعزز القيم الإنسانية المشتركة.

معرض روح ومحبة 


جاء ذلك خلال كلمة له في افتتاح المعرض المؤقت "روح المحبة"، المنعقد في المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع المتحف القبطي بالقاهرة، احتفالاً بأعياد الميلاد المجيدة.


أشار رئيس قطاع المتاحف في المجلس الاعلى للاثار، إلى إننا حرصنا على اختيار القطع الآثرية والصوروالأيقونات المشاركة في المعرض، لتعكس تفاعل العقيدة مع التراث، ونؤكد على الدور المحوري الذى تقوم به المتاحف المصرية في ربط الماضي بالحاضر، مشيراً إلى أن المعرض يحمل دلالة عميقة، ليكون التراث القبطي جزء لايتجزء من الحضارة المصرية، ومصدر قوة وإبداع.

من جانبه قال الدكتور الطيب عباس الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن الفن القبطي جزء من الحياة المصرية، مؤكدا أن المتاحف نقطة لقاء الثقافات مهمة تثري الوعي الآثري.


أوضح الطيب، أننا نشارك مع قطاع المتاحف والجهات المختلفة والجمعيات الأهلية والسفارات، العديد من الفاعاليات المهمة على مدار العام، مؤكداً إننا نسعي دائماً لتوضيح فكرة أن المتاحف جسور التقاء الثقافات وتولد منه روح المحبة.
 

قطاع المتاحف المجلس الاعلى للاثار روح المحبة المتحف القومي للحضارة القومي للحضارة المصرية

