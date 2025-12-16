قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
7 جنيهات دفعة واحدة .. تراجع غير مسبوق فى أسعار الدواجن بالأسواق الآن
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
صحة الإسكندرية تكشف حقيقة منشورات جمع الأموال لصالح المستشفيات
فيفا يعلن التشكيل المثالي لعام 2025 لفئة السيدات
وزير الأوقاف يناقش عددا من المحاور الفكرية العميقة خلال صالون ماسبيرو الثقافي
الخارجية الروسية: مجموعة بريكس لديها فرصة لتحقيق المزيد من التوسع
منتخبات حفرت أسماءها من ذهب في سجلات القارة السمراء بكأس أمم إفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يستقبل وفودًا رفيعة من أوزبكستان واليونسكو لتعزيز التعاون الثقافي الدولي

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة
محمد الاسكندرانى

استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية غايان عمروفا، رئيسة قسم الاقتصاد الإبداعي والسياحة في ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان، ورئيسة مؤسسة أوزبكستان لتنمية الفن والثقافة (ACDF)، ورئيسة اللجنة الوطنية الأوزبكية لليونسكو، يرافقها وفد رسمي يضم عددًا من المسؤولين والخبراء في مجالات الثقافة والفنون.

المتحف القومي للحضارة

 كما استقبل المتحف لازار إيلوندو أسومو، مدير مركز التراث العالمي لليونسكو من الكاميرون.

وكان في استقبال الوفدين الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، الذي رحّب بالضيوف مؤكداً عمق العلاقات الثقافية التي تجمع مصر بشركائها الدوليين، ودور المتحف في تعزيز الحوار الحضاري وتبادل الخبرات في مجالات حماية التراث وصون الهوية الثقافية.

كما اصطحبهم في جولة موسعة داخل المتحف، شملت مبنى الاستقبال والمنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، بالإضافة إلى القاعات الرئيسية التي تعرض مجموعة متنوعة من المقتنيات تجسد ثراء الحضارة المصرية عبر العصور، من ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.

وخلال الجولة، أعرب الضيوف عن إعجابهم بسيناريو العرض المتحفي الذي يقدم التاريخ المصري بأسلوب عصري يوازن بين الأصالة والابتكار، كما أشادوا بالموقع الفريد للمتحف.

وفي ختام الزيارتين، أعرب الوفدان عن تقديرهما العميق للدور الريادي الذي يقوم به المتحف القومي للحضارة المصرية في حفظ التراث الإنساني وتعزيز التعاون الدولي في مجالات التراث والثقافة والفنون، مؤكدين تطلعهم إلى توسيع آفاق الشراكة الثقافية مع مصر خلال الفترة المقبلة.

المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية غايان عمروفا قسم الاقتصاد الإبداعي والسياحة في ديوان رئيس جمهورية أوزبكستان أوزبكستان جمهورية أوزبكستان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري.. مفاجأة بسعر الذهب ورسالة من الشعبة للمواطنين

أرشيفية

منخفض جوي يتسبب في أمطار ونشاط للرياح..هيئة الأرصاد تحذر

الأجهزة الكهربائية

%40 دفعة واحدة| ركود كبير يضرب سوق الأجهزة الكهربائية.. والشعبة تكشف مفاجآت صادمة

جانب من الواقعة

ضربه بالمقص | تطور مثير في قضية تعدي ولي أمر على مدرس بالإسماعيلية

إيلون ماسك

إيلون ماسك: المال سيختفي والرواتب ستصبح بلا معنى

الزمالك

مفاجأة مدوية.. فسخ رباعي الزمالك الأجنبي لعقودهم مع النادي

فريال يوسف ونادية الجندي

قالت عليا فاشلة.. تفاصيل مثيرة في اتهام فريال يوسف لـ نادية الجندي بالتشهير

المجني عليها

عليا ديون وهي لابسة دهب.. تفاصيل مؤلمة في قـ.تل مسنة بالبدرشين

ترشيحاتنا

عواصف

لا ترى بالعين المجردة.. دوامات خفية تهدد سواحل العالم| ما القصة؟

رحلة طيران

فأر على ارتفاع 10 آلاف متر.. لحظات ذعر تُربك رحلة عابرة للأطلسي| أيه الحكاية؟

برمودا

سر جيولوجي غير مسبوق تحت برمودا.. طبقة صخرية غامضة تعيد فتح ملفات مثلث الحيرة

بالصور

فحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين.. نصائح للوقاية من الأمراض

الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين
الفحوصات الطبية الأساسية للرجال بعد سن الأربعين

5 مشروبات طبيعية تساعد في علاج الكبد الدهني بسرعة وفعالية

مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني
مشروبات لعلاج الكبد الدهني

بطاطس بيوريه كريمي زي المطاعم.. بخطوات سهلة في البيت

طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة
طريقة عمل البطاطس البيورية الكريمة

"دولة التلاوة" في رحاب كلية التربية جامعة الزقازيق.. مسابقة قرآنية لاكتشاف المواهب الطلابية

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق

فيديو

المتهم

القبض على 4 أشخاص يروجون المخدرات بالقليوبية

المتهم

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على سيدة بالضرب في المرج

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي تتألق في أحدث كليباتها .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

المزيد