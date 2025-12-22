قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالتردد.. قنوات مجانية ناقلة لـ مباراة منتخب مصر وزيمبابوي بـ كأس أمم أفريقيا
البحث جاري عن النجمة الثامنة.. 6 معلومات عن مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم أفريقيا
زيادة 42.8٪ خلال 10 أشهر.. قفزة قياسية في تحويلات المصريين بالخارج
عبدالمنعم السيد: الدولة تستهدف رفع حجم الاحتياطي النقدي إلى 100 مليار دولار
طارق حامد يجدد طلبه للعودة إلى الزمالك بدون مقابل في يناير
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة نقص أدوية البرد والأمراض المزمنة
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات نتيجة مباراة مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا
مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين في موجة عنف بتايوان
تردد جديد.. القنوات المغربية الرياضية الناقلة لـ مباراة مصر وزيمبابوي بـ أمم إفريقيا
الجبهة الوطنية يوافق على تعديلات قانون المهن الرياضية بالشيوخ
مصرع جنرال روسي رفيع المستوى في انفجار سيارة بموسكو
هدية رمضان للمواطنين.. تراجع فى أسعار اللحوم والدواجن واستقرار الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة المصرية يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

المتحف القومي للحضارة المصرية
المتحف القومي للحضارة المصرية
محمد الاسكندرانى

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، نظّم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية ثقافية وفنية متميزة تحت شعار «إرث يتجدد بخط يتألق»، وذلك بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، وجمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية، ومشيخة الأزهر الشريف، والمجمع اللغوي، وعائلة صوفي زاده؛ تأكيدًا على الدور المحوري للغة العربية بوصفها أحد أهم روافد الهوية الثقافية والإنسانية.

 

المتحف القومي للحضارة المصرية 

وتأتي هذه الفعالية في إطار الدور الذي يضطلع به المتحف باعتباره مؤسسة ثقافية وتعليمية تسعى إلى نشر الوعي بالتراث المصري وتعزيز قيمه الحضارية، وإيمانًا بأهمية اللغة العربية ومكانتها التاريخية بوصفها وعاءً للهوية وذاكرةً للأمة.

واستُهلت الفعاليات بكلمة ألقاها الدكتور الطيب عباس، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، رحّب خلالها بالحضور من سفراء الدول العربية المعتمدين بالقاهرة، إلى جانب أساتذة الجامعات والباحثين والمهتمين بالتراث واللغة العربية.

كما أعرب عن سعادته باستضافة المتحف لمثل هذه الفعاليات التي تُسهم في صون التراث المصري وتعزيز الوعي به، مؤكدًا أن اللغة العربية ليست مجرد أداة للتواصل، بل هي وعاء الحضارة وذاكرة الأمة، وحلقة الوصل بين الماضي والحاضر، بما تحمله من قيم ثقافية وجمالية قادرة على التعبير عن هوية الشعوب وصون تراثها عبر العصور.

وأشار إلى أن مقتنيات المتحف تضم العديد من القطع الأثرية، لا سيما الإسلامية منها، التي تزخر بنماذج راقية من الفنون والزخارف والخطوط العربية، وتعكس تطور الكتابة وجمالياتها عبر العصور، بما يجعلها شاهدًا حيًا على عبقرية الفنان المصري وقدرة اللغة العربية على التجدد والتألق.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء المتحف القومي للحضارة المصرية، أن اللغة العربية تمثل ركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الحضارية المصرية ونقلها إلى الأجيال المتعاقبة، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المتحف في صون هذا الإرث الثقافي.

وأوضح أن التعاون بين الجمعية والمتحف يجسّد التزامًا مشتركًا بتعزيز حضور اللغة العربية في الخطاب الثقافي والتعليمي، باعتبارها لغة تاريخ وهوية ومستقبل.

وفي كلمته، أعرب الدكتور عبد الله الرحبي، سفير سلطنة عُمان بالقاهرة، عن اعتزاز بلاده بالاحتفال باليوم العالمي للغة العربية احتفاءً يليق بمكانتها التاريخية والحضارية، وبكون سلطنة عُمان وطن الخليل بن أحمد الفراهيدي، أحد أعلام العربية الكبار. وأكد أن اللغة العربية في الوجدان العُماني تراث حي ومتجدد، لم ينقطع عطاؤه عبر الأجيال، مشيرًا إلى أن العربية، لغة القرآن الكريم، ما زالت قادرة على إنتاج المعرفة وإبداع الأدب، وأن صونها وتعزيز حضورها في التعليم والثقافة والإعلام مسؤولية مشتركة، وفاءً للتاريخ واستثمارًا في مستقبل الأمة.

وشهدت الندوة كلمات لكل من الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية، والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن وكيل الأزهر الشريف.

وقد تضمّنت الفعالية عرض فيلم تسجيلي قصير عن تراث عائلة صوفي زاده، إحدى أعرق العائلات التي توارثت فنون الخط العربي والزخرفة والرسم والنحت والتذهيب عبر خمسة أجيال متعاقبة، أعقبه تعقيب من الفنان والباحث محمد شافعي، ممثل العائلة.

كما شمل البرنامج عددًا من المحاضرات العلمية المتخصصة، من بينها محاضرة بعنوان «الخط العربي وعاء اللغة العربية» ألقاها الدكتور محمد علي بيومي، ومحاضرة «تأثير اللغة العربية في الهوية» قدمتها الدكتورة هبة جمال الدين، إلى جانب محاضرة «اللغة والهوية» للدكتور سعيد توفيق.

وتنوعت الفقرات الفنية المصاحبة، حيث قُدمت أمسية شعرية شارك فيها الشاعر أحمد تيمور والشاعرة إيمان معاذ، إلى جانب فقرة عزف موسيقي للمايسترو فؤاد الشوربجي والفنان عبد العزيز علي.

كما شهدت الفعالية افتتاح معرض فني بمشاركة سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة، ضم مجموعة من اللوحات التي تُبرز جماليات فن الخط العربي، إلى جانب معرض تراثي متميز لأعمال ومقتنيات عائلة صوفي زاده، شمل لوحات فنية وأفلامًا تسجيلية توثق مسيرتها الفنية.

وفي إطار التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف، تم عرض لوحات عن جماليات الخط العربي، وتنظيم مجموعة من الورش التفاعلية بمشاركة 25 طالبًا من طلاب الأزهر الشريف، شملت ورش الكتابة على الجلد، وكتابة الأسماء بمختلف أنواع الخطوط العربية، والطباعة على الورق، والرسم الحر لفنون الخط، وقد لاقت هذه الورش إقبالًا واستحسانًا واسعًا من الزائرين.

ويُذكر أن اليوم العالمي للغة العربية يوافق 18 ديسمبر من كل عام، وهو اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1973 قرارها بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل بالأمم المتحدة. وتُعد اللغة العربية ركنًا أصيلًا من أركان التنوع الثقافي للبشرية، وإحدى أكثر اللغات انتشارًا واستخدامًا في العالم، فيما يجسّد الخط العربي، بوصفه فنًا بصريًا فريدًا، جمال هذه اللغة العريقة وقوتها وقدرتها الدائمة على التجدد.


اليوم العالمي للغة العربية المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة إرث يتجدد بخط يتألق عمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

رسميًا بعد الهبوط الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 22 ديسمبر 2025

عمرو زكى

عمرو زكي: أنا لازم أموت عشان تسألوا عني؟.. أعاني نفسيا من هذا الشخص

بسمة بوسيل وتامر حسني

اتهمتها بالتسبب في مرض تامر حسني.. القصة الكاملة لقيام بسمة بوسيل بمقاضاة عرافة

الزمالك

قرار قضائي جديد.. مستجدات أرض الزمالك بحدائق أكتوبر

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

موعد مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا 2025

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

المتهم

قرار من النيابة بشأن المتهم بتهديد نهاد أبو القمصان بصور السلاح

ترشيحاتنا

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات

تاريخ فرديناند بورشه في صناعة السيارات ؟

هاتف Honor Magic 8 RSR

بتصميم مذهل .. أونور تستعد لإطلاق هاتف Honor Magic 8 RSR

أسعار السيارات

توقعات بارتفاع أسعار هذه السيارات الأمريكية.. والأثرياء يتجهون للمستعمل

بالصور

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025
كأس أمم أفريقيا2025

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأثنين 22 ديسمبر.. الفراخ البيضاء بكام؟

أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين
أسعار الفراخ اليوم الأثنين

في قدمه .. أسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد
في قدمه .. اسباب وأعراض مرض الفنان إدوارد

بعد حلقة صاحبة السعادة .. 10 صور جمعت بين العوضي وياسمين عبد العزيز

احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز
احمد العوضى و ياسمين عبد العزيز

فيديو

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد