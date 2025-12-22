سوريا.. نزوح الأهالي من حلب و"قسد" تقصف مستشفى الرازي

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، يوم الاثنين أن حي الميدان بمدينة حلب شهد نزوح نزوح عدد من الأهالي جراء استهداف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" للمناطق السكنية بالرشاشات والمدفعية.

قصف مشفى الرازي

وأشارت وكالة "سانا" إلى أن "قسد" تقصف مشفى الرازي بمدينة حلب.

وفي يوم سابق من يوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع السورية أنه لا صحة لما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن هجوم لقوات الجيش السوري على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

وأضافت الدفاع السورية في بيان لها أن "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية ما أدى لوقوع إصابات بصفوف قوى الأمن والجيش.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري تقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

واستهدف قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاجزا للأمن الداخلي بمحيط دوار شيحان شمالي حلب.