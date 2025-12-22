الدفاع السورية تنفي هجوم الجيش على "قسد" وتؤكد وقوع اعتداءات مفاجئة

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم "الاثنين" أنه لا صحة لما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن هجوم لقوات الجيش السوري على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

التصعيد العسكري في حلب

وأضافت الدفاع السورية في بيان لها أن "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية ما أدى لوقوع إصابات بصفوف قوى الأمن والجيش.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري تقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استهدف قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاجزا للأمن الداخلي بمحيط دوار شيحان شمالي حلب.

قوات سوريا الديمقراطية في حلب

وأوضح تلفزيون سوريا، أن قوات سوريا الديمقراطية قررت منع معظم المركبات من الدخول إلى مناطق الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن بيان "قسد" أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن السكان في الأحياء الثلاثة، تزامناً مع قدوم رأس السنة الميلادية.

وأكد قرار قسد على منع دخول جميع المركبات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المناطق الثلاثة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الخميس، المصادف لأول يوم في العام الجديد 2026.