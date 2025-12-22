قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
أخبار العالم

الدفاع السورية تنفي هجوم الجيش على "قسد" وتؤكد وقوع اعتداءات مفاجئة

قسم الخارجي

أعلنت وزارة الدفاع السورية اليوم "الاثنين" أنه لا صحة لما تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن هجوم لقوات الجيش السوري على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

التصعيد العسكري في حلب

وأضافت الدفاع السورية في بيان لها أن "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية ما أدى لوقوع إصابات بصفوف قوى الأمن والجيش.

وأشارت إلى أن قوات الجيش السوري تقوم بالرد على مصادر نيران قسد التي تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، استهدف قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" حاجزا للأمن الداخلي بمحيط دوار شيحان شمالي حلب.

قوات سوريا الديمقراطية في حلب

وأوضح تلفزيون سوريا، أن قوات سوريا الديمقراطية قررت منع معظم المركبات من الدخول إلى مناطق الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن بيان "قسد" أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن السكان في الأحياء الثلاثة، تزامناً مع قدوم رأس السنة الميلادية.

وأكد قرار قسد على منع دخول جميع المركبات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المناطق الثلاثة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الخميس، المصادف لأول يوم في العام الجديد 2026.

محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمدينة فاقوس

محافظ الشرقية

حملة مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات ومراجعة تراخيص التندات وإزالتها فوراً بفاقوس

أين تقف الفنانات المصريات والعرب في موضة 2025؟ إليك تصنيف الأكثر أناقة

رئيس مياه الشرقية يتابع سير العمل بمحطة معالجة العصلوجي بالزقازيق

