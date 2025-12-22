شلل في شريان مركزي بإسرائيل.. الحريديم يشعلون الطرق رفضا للتجنيد

بعد أربعة أيام من الاضطرابات في القدس، جدد متظاهرون من الحريديم احتجاجاتهم اليوم، ما أدى إلى تعطيل حركة المرور على الطريق السريع رقم 4 الذي يمثل شريانا مركزيا في شوارع إسرائيل، رفضا لاعتقال شبان حريديم بسبب عدم التحاقهم بالخدمة في الجيش الإسرائيلي .

وندد المحتجون بموافقة الفصائل الحريدية على مناقشة مشروع قانون الإعفاء داخل لجنة الشؤون الخارجية والأمن، المعروف بصيغته الحالية بـ«قانون البزموت»، معتبرين أن مجرد طرحه للنقاش يمثل خضوعًا غير مقبول ، وذلك وفقا لصحيفة يديعوت أحرونوت.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أغلقت الشرطة الإسرائيلية الطرق المؤدية إلى الطريق السريع رقم 4 من المستوطنة المركزية، ومن تقاطعي الرواد وأهارونوفيتز، عقب وصول المتظاهرين إلى المنطقة وبدء إغلاق تقاطع جيهة، ما تسبب في شلل مروري بالمنطقة.