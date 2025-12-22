قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
7 ممنوعات في لجان امتحانات نصف العام 2026 بجميع المدارس
الاتحاد العماني يكشف حقيقة إقالة كارلوس كيروش
بالأرقام.. برشلونة يكتسح ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال عام 2025
أسعار السلع التموينية وموعد صرفها في يناير 2026 ونصيب الفرد بالتفصيل
سارة خليفة من داخل قفص الاتهام: أبويا وأمي مربييني على الصلاة والصوم
قبل مواجهة زيمبابوي...نادي الزمالك يوجة رساله دعم للاعبي المنتخب
اقتصادية قناة السويس تستهدف توطين 21 قطاع ما بين صناعي وخدمي ولوجستي
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه المناطق
مباراة المنتحب اليوم .. تاريخ المواجهات والقنوات الناقلة
بين الفوز والخسارة.. حصص الأحزاب في انتخابات الفردي قبل جولات الإعادة بالدوائر الملغاة
المجلس الأوروبي يعلن التضامن مع الدنمارك بعد قرار ترامب بتعيين مبعوث خاص لـ جرينلاند
شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي
أخبار العالم

بالأسلحة الثقيلة والهاون.. تصعيد عسكري في حلب بين القوات السورية و"الأسايش"

قصف مدينة حلب السورية
قصف مدينة حلب السورية
قسم الخارجي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين بأن مدينة حلب شهدت اشتباكات عنيفة، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بين قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة من جهة، وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" من جهة أخرى، وسط تصعيد عسكري لافت واستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

تصعيد عسكري في حلب

وأوضح المرصد السوري أن القوات التابعة للحكومة السورية المؤقتة استهدفت حيي الشيخ مقصود والأشرفية بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة من عيار “دوشكا”، تزامنًا مع اشتباكات مباشرة في عدة محاور داخل الحيين، ما أدى إلى حالة هلع بين المدنيين.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 7 أشخاص وصلوا إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، بينهم عنصران من الدفاع المدني، جراء القصف والاشتباكات الدائرة.

وأضاف أن الاشتباكات العنيفة في حلب تسببت في غلق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دوار الليرمون، عقب استهداف قنّاص تابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط دوار شيحان، وسط انتشار أمني واستنفار واسع في المنطقة.

الأسلحة الثقيلة قذائف الهاون تصعيد عسكري في حلب القوات السورية الأسايش قصف مدينة حلب السورية

