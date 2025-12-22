بالأسلحة الثقيلة والهاون.. تصعيد عسكري في حلب بين القوات السورية و"الأسايش"

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الاثنين بأن مدينة حلب شهدت اشتباكات عنيفة، في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بين قوات تابعة للحكومة السورية المؤقتة من جهة، وقوى الأمن الداخلي "الأسايش" من جهة أخرى، وسط تصعيد عسكري لافت واستخدام الأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون.

تصعيد عسكري في حلب

وأوضح المرصد السوري أن القوات التابعة للحكومة السورية المؤقتة استهدفت حيي الشيخ مقصود والأشرفية بقذائف هاون ورشاشات ثقيلة من عيار “دوشكا”، تزامنًا مع اشتباكات مباشرة في عدة محاور داخل الحيين، ما أدى إلى حالة هلع بين المدنيين.

وأشار المرصد إلى أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 7 أشخاص وصلوا إلى مشفى الرازي في مدينة حلب، بينهم عنصران من الدفاع المدني، جراء القصف والاشتباكات الدائرة.

وأضاف أن الاشتباكات العنيفة في حلب تسببت في غلق طريق غازي عنتاب – حلب من جهة دوار الليرمون، عقب استهداف قنّاص تابع لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط دوار شيحان، وسط انتشار أمني واستنفار واسع في المنطقة.