سوريا | قناصة "قسد" يستهدفون أمن شمال حلب.. وتشديد أمني مع اقتراب رأس السنة

أفادت وسائل إعلام سورية يوم الاثين بأن قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يستهدفون حاجزا للأمن الداخلي محيط دوار شيحان شمالي حلب.

تشديدات أمنية في حلب

وأوضح تلفزيون سوريا، أن قوات سوريا الديمقراطية قررت منع معظم المركبات من الدخول إلى مناطق الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن بيان "قسد" أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن السكان في الأحياء الثلاثة، تزامناً مع قدوم رأس السنة الميلادية.

وأكد قرار قسد على منع دخول جميع المركبات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المناطق الثلاثة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الخميس، المصادف لأول يوم في العام الجديد 2026.

ويمنع القرار أيضا تجوّل الدراجات النارية العائدة للمدنيين والمؤسسات ضمن الأحياء الثلاثة، اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى مطلع العام الجديد، كما حظر البيان إطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.