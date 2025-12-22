قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ساحة الطيب .. الأزهر ينجح في إخماد فتنة ثأرية بالصعيد بين عائلتين بقنا
المصري يعبر دكرنس برباعية في كأس مصر
شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد
مدبولي يبحث مع السفير الإماراتي إقامة المزيد من الشراكات المثمرة
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
أخبار العالم

سوريا | قناصة "قسد" يستهدفون أمن شمال حلب.. وتشديد أمني مع اقتراب رأس السنة

مدينة حلب السورية
مدينة حلب السورية
قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام سورية يوم الاثين بأن قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يستهدفون حاجزا للأمن الداخلي محيط دوار شيحان شمالي حلب.

تشديدات أمنية في حلب

وأوضح تلفزيون سوريا، أن قوات سوريا الديمقراطية قررت منع معظم المركبات من الدخول إلى مناطق الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن بيان "قسد" أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن السكان في الأحياء الثلاثة، تزامناً مع قدوم رأس السنة الميلادية.

وأكد قرار قسد على منع دخول جميع المركبات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المناطق الثلاثة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الخميس، المصادف لأول يوم في العام الجديد 2026.

ويمنع القرار أيضا تجوّل الدراجات النارية العائدة للمدنيين والمؤسسات ضمن الأحياء الثلاثة، اعتباراً من اليوم الإثنين وحتى مطلع العام الجديد، كما حظر البيان إطلاق الأعيرة النارية والألعاب النارية، تحت طائلة المحاسبة والمساءلة القانونية.

شمال حلب رأس السنة قوات سوريا الديمقراطية تشديدات أمنية في حلب قسد رأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

المنتخب

لاعب سابق بجنوب أفريقيا: مصر دائمًا ضمن المرشحين للتتويج بلقب أمم أفريقيا

وزير الخارجية السوري

وزير الخارجية السوري: قدمنا مقترحا لدمج قوات قسد مع الدولة

وزير الخارجية التركي

وزير خارجية تركيا: ناقشنا التعاون مع دمشق في المجالات كافة

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

