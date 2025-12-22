قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك حكومي رسمي لجعل الإسكندرية أول مدينة ذكية في مصر
مستشار إسرائيلي: شخص واحد في مكتب نتنياهو قادر على كشف كل شيء
خلي بالك عشان ميترفعش .. تحذير عاجل من الكهرباء لأصحاب العدادات القديمة
محافظة القدس: 456 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال
إصابة شخصين إثر إندلاع حريق في مصنع للبصل ببني سويف
الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع
أخبار التوك شو.. ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة 21% منذ بداية 2025.. ومفاجأة فى أسعار الذهب
منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة
رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
أبو جبل يوجه رسالة لمنتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي.. ماذا قال؟
أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟
"إسراء" عروس الجنة ضحية لقمة العيش.. خرجت للعمل من أجل 150 جنيها وعادت جثة لأسرتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل توافق على إعادة مستوطنين إلى مستعمرة سبق اخلاءها بشمال الضفة

الضفة الغربية
الضفة الغربية
فرناس حفظي

أعلنت الحكومة الإسرائيلية موافقتها على إعادة مجموعة من العائلات إلي ما يسمى مستوطنة "شا-نور" (النور) بشمال الضفة الغربية خلال عيد بوريم.

وقال موقع "واي نت" إن وزيري الدفاع والمالية، يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، اتفقا مع القيادة المركزية على إعادة العائلات إلى المستوطنة، التي أُخليت سابقاً في إطار عملية فض الاشتباك، التي شملت إخلاء مستوطنات شمال الضفة الغربية.

وتكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن واقع خطير يتشكّل بهدوء في الضفة الغربية، عنوانه التوسع الاستيطاني غير المسبوق.

تكريس السيطرة على الأرض 

ويأتي ذلك في ظل انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة؛ ووصل الأمر إلى الإعلان عن إقامة 69 مستوطنة خلال ثلاث سنوات فقط، مما يعكس سياسة ممنهجة تستغل ظروف الحرب لتكريس السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها.

طرد المزارعين الفلسطينيين

ووفق معطيات ميدانية، لم يعد الاستيطان محصوراً في مناطق بعينها، بل بات يمتد من شمال الضفة إلى الأغوار، عبر بؤر رعوية تُقام سريعاً دون غطاء قانوني، ثم تتحول لاحقاً إلى مستوطنات ثابتة بدعم حكومي كامل، وعمليات تجريف الأراضي، ومصادرة الدونمات، وطرد المزارعين الفلسطينيين، تشكّل جزءاً من هذه الخطة التي تهدد ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

ساحة لإعادة رسم الجغرافيا

وأمام هذا التسارع، تبدو الضفة الغربية ساحة مفتوحة لإعادة رسم الجغرافيا، بينما يواجه الفلسطينيين واقعاً أشد قسوة وتعقيداً يوماً بعد يوم.

الحكومة الإسرائيلية وزيري الدفاع والمالية يسرائيل كاتس تسلئيل سموتريتش القيادة المركزية الضفة الغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باق 9 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

عداد الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. احذر إضاءة هذه اللمبة بالعداد تعرضك لمحضر سرقة

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

فيروس

مالوش علاج.. تحذير صحي من انتشار فيروس شديد العدوى

دونالد ترامب

من بينهم مصر.. إدارة ترامب تستدعي نحو 30 دبلوماسيا في الخارج

سرقة الكهرباء

بعد تغليظ العقوبة.. شروط صحة محضر سرقة الكهرباء

الزمالك

إدارة الزمالك تقرر رحيل لاعب الفريق

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

رئيس رومانيا: الاقتصاد يتغلب على القيم الأخلاقية في عالم ترامب الجديد

وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي

وزير خارجية بولندا: خسائر روسيا في أوكرانيا تضعف قدرتها على خوض صراع مع الناتو

بنك الاستثمار الأوروبي

بنك الاستثمار الأوروبي يدعم استثمارات بـ 800 مليون يورو في طاقة الرياح الأوروبية

بالصور

طريقة عمل فطيرة بطاطس بالبيض

فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض
فطيرة بطاطس بالبيض

إزالة 5 آلاف متر تعديات بناء على الأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وحدة السكان بالشرقية تنظم 74 ندوة لتعزيز توعية المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يفتتح وحدات قسطرة القلب والعناية والأورام بمستشفى فاقوس المركزي بتكلفة 31 مليون جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

صحي لقى والده بيدعيله

"يا بختك بأبوك يا محمد".. صحي لقى والده بيدعيله بعد صلاة الفجر بالخير كله

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

6600 جنيه للجرام.. تحركات أسعار الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد إسراء عبدالمطلب

الصغرى 5 .. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي

روتين قبل النوم لهيفاء وهبي.. فيديو يتصدر التريند ما حقيقته؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد