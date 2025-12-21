لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أفادت “القناة 14” العبرية بأن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق على خطة تقضي بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وذلك بناءً على اقتراح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المواقع التي شملتها الخطة تعد ذات أهمية استراتيجية عالية للمشروع الاستيطاني، لا سيما إعادة إنشاء مستوطنتي غانيم وكاديم، اللتين تم إخلاؤهما عام 2005 شمالي الضفة الغربية في منطقة جنين.

وتتوزع المستوطنات التسع عشرة على خمسة مجالس استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، على النحو التالي:

وسط الضفة الغربية (6 مستوطنات): كيدا، إيش كوديش، جفعات هاريل (المنفصلة عن جفعات هاروه)، ميشال، كوخاف هشاحر الشمالية، ونوف جلعاد.

شمال الضفة الغربية (7 مستوطنات): غانيم، كاديم، شاليم، هار بيزك، ريحانيت، روش هاعين الشرقية، وتامون.

منطقة بيت لحم (3 مستوطنات): بيني كيدم، يتسيف (شادما)، وياعير الكرين.

غور الأردن (مستوطنتان): اللنبي، وياتب الغربية.

جنوب الضفة الغربية – الخليل (مستوطنة واحدة): ناهال دوران.

وبحسب المعطيات المنشورة، تنضم هذه المستوطنات الجديدة إلى نحو 50 مستوطنة سبق الإعلان عنها وتنظيمها خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي المستوطنات التي أُنشئت خلال هذه الفترة إلى 69 مستوطنة، وهو رقم غير مسبوق وفق المصادر العبرية.

من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذه الخطوة تمثل “استمرارًا لكتابة التاريخ في مجال الاستيطان”، مضيفًا أن الحكومة ماضية في توسيع البناء الاستيطاني ومنع إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع، على حد تعبيره.