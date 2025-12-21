قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"
نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة
سموتريتش: لن نسمح بقيام دولة فلسطينية وسنواصل تعزيز الاستيطان
محافظة القدس: أكثر من 600 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى منذ صباح اليوم
دعاء أول يوم في رجب للميت.. بالرحمة والمغفرة
اللجنة الفنية كانت مليانة مُجاملات.. شوبير ينتقد أداء اتحاد الكرة
بابا نويل البلجيكي يفاجئ السائحين بمطار الغردقة بهدايا رأس السنة
الضرائب: صدور استدراك للتعليمات الصادرة بشأن المعاملة الضريبية
فضل شهر رجب.. اعرف أهم أسمائه وأعماله ودعائه المستجاب في النصف الأول
شروط ميسرة.. كيفية ترخيص وحدات بيع الطعام والمشروبات المتنقلة
خبير : المنقولات الزوجية عرف اجتماعي لتنظيم العلاقة وليست قانونًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لإنهاء مشروع الدولة الفلسطينية.. إسرائيل تصادق على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أفادت “القناة 14” العبرية بأن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية (الكابنيت) صادق على خطة تقضي بإنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، وذلك بناءً على اقتراح قدمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المواقع التي شملتها الخطة تعد ذات أهمية استراتيجية عالية للمشروع الاستيطاني، لا سيما إعادة إنشاء مستوطنتي غانيم وكاديم، اللتين تم إخلاؤهما عام 2005 شمالي الضفة الغربية في منطقة جنين.

وتتوزع المستوطنات التسع عشرة على خمسة مجالس استيطانية في أنحاء الضفة الغربية، على النحو التالي:

وسط الضفة الغربية (6 مستوطنات): كيدا، إيش كوديش، جفعات هاريل (المنفصلة عن جفعات هاروه)، ميشال، كوخاف هشاحر الشمالية، ونوف جلعاد.

شمال الضفة الغربية (7 مستوطنات): غانيم، كاديم، شاليم، هار بيزك، ريحانيت، روش هاعين الشرقية، وتامون.

منطقة بيت لحم (3 مستوطنات): بيني كيدم، يتسيف (شادما)، وياعير الكرين.

غور الأردن (مستوطنتان): اللنبي، وياتب الغربية.

جنوب الضفة الغربية – الخليل (مستوطنة واحدة): ناهال دوران.

وبحسب المعطيات المنشورة، تنضم هذه المستوطنات الجديدة إلى نحو 50 مستوطنة سبق الإعلان عنها وتنظيمها خلال السنوات الثلاث الماضية، ليصل إجمالي المستوطنات التي أُنشئت خلال هذه الفترة إلى 69 مستوطنة، وهو رقم غير مسبوق وفق المصادر العبرية.

من جانبه، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إن هذه الخطوة تمثل “استمرارًا لكتابة التاريخ في مجال الاستيطان”، مضيفًا أن الحكومة ماضية في توسيع البناء الاستيطاني ومنع إقامة دولة فلسطينية على أرض الواقع، على حد تعبيره.

بتسلئيل سموتريتش وزير الحرب يسرائيل كاتس إنشاء 19 مستوطنة جديدة الضفة الغربية إقامة دولة فلسطينية توسيع البناء الاستيطاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كبدة البرنس

من خلاف عائلي إلى قضية رأي عام| تفاصيل إشعال شقيق ناصر البرنس النار في نفسه.. أصدقاء وشهود يكشفون

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

العرافة

اتنبأت بكورونا.. نبوءات صادمة للعرافة بابا فانجا لعام 2026

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 21-12-2025

الاتحاد المصري لكرة القدم

حل اللجنة الفنية في اتحاد الكرة بالكامل وتعيين حسن شحاتة مستشارًا فنيًا.. «شوبير» يكشف التفاصيل

سعر الدولار اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 في البنوك المصرية

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025

ترشيحاتنا

حكم صيام رجب

حكم صيام أول رجب وهل بدعة محرمة.. وماذا قال عنه النبي؟ اعرف آراء الفقهاء

رمضان عبد المعز

رمضان عبدالمعز: لا تشمتوا بأهل البلاء والإيمان الحق يمنع الأذى وتتبع العورات

الدكتور سلامة داود يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

رئيس جامعة الأزهر يوضح بلاغة التعريف والتنكير في الدعاء القرآني والنبوي

بالصور

أسما شريف منير تخطف الأنظار بالحجاب والاحتشام

اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام
اسماء شريف منير تخطف الانظار بالحجاب و الاحتشام

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاكاو

طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو
طريقة عمل حلوة الهلال بالكاوكاو

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل
طريقة عمل بودرة السحلب في المنزل

قصير بشراشيب.. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بإطلالة شتوية

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد