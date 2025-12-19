تضم 3380 وحدة سكنية.. الاحتلال يصادق على إنشاء مدينة استيطانية جديدة



أفادت تقارير إعلام بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صادق على مخطط استيطاني جديد يقضي بإقامة "مدينة استيطانية" شرقي مدينة القدس، تضم نحو 3 آلاف و380 وحدة سكنية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية اليوم الجمعة، بأن سموتريتش وافق على إنشاء مدينة استيطانية جديدة تحمل اسم İمشمار يهوداİ شرق القدس، وتشمل 3380 وحدة سكنية في مرحلتها الأولى.

وزعم سموتريتش أن المشروع يشكّل "مرتكزًا استراتيجيًا لحماية القدس من الجهة الشرقية"، معتبرًا أنه يندرج ضمن ما وصفه بمواصلة سياسة تعزيز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن المستوطنة الجديدة مرشحة للتوسع مستقبلًا لتضم عشرات الآلاف من الوحدات السكنية، بما يسهم في تعزيز الطوق الاستيطاني الشرقي المفروض على مدينة القدس.

كما اعتبر سموتريتش أن المخطط يمثل "خطوة إضافية في تكريس السيادة على الأرض"، مدعيًا أنه سيساهم في إفشال أي مساعٍ لإقامة دولة عربية في "يهودا والسامرة"، في إشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.