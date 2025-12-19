تقارير عبرية: إسرائيل تبحث إنشاء قوة استجابة سريعة مع اليونان وقبرص

بدأت إسرائيل بمناقشة إنشاء قوة استجابة سريعة مشتركة مع اليونان وقبرص، وفقاً لمسئولين مطلعين على الأمر وتقارير نشرتها صحف عبرية اليوم الجمعة.

يأتي هذا المشروع ضمن جهود أوسع لتعميق التعاون العسكري بين الدول الثلاث في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والنشاطات الاستراتيجية المتزايدة لأنقرة في المنطقة، بحسب المزاعم الإسرائيلية.

وأكدت التقارير أن المبادرة لا تزال في مراحلها الأولية، حيث يجري التخطيط لمفهوم القوة ومراجعة الإجراءات التنظيمية والقانونية المتعلقة بها.

ومن المتوقع أن تضم القوة حوالي 2500 عنصر، بينهم 1000 جندي من اليونان، و1000 من إسرائيل، و500 من قبرص، على أن تكون وحدة قابلة للنشر السريع في حالات الأزمات، سواء على البر أو البحر أو الجو، دون أن تكون وحدة دائمة على مدار العام.

زيارات متبادلة مرتقبة

كما تشير التقارير إلى مشاركة واسعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات الدفاع الجوية والإدارة الدبلوماسية العسكرية، إلى جانب التنسيق مع البحرية الإسرائيلية عبر قنوات متعددة الخدمة والحكومة، ما يعكس جدية إسرائيل في الدفع بالمشروع قدماً.

ومن المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس كريستودوليدس إسرائيل الأسبوع المقبل لإجراء قمة مشتركة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمتابعة التفاصيل النهائية لهذه المبادرة.

تركيا.. كلمة السر

وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه تركيا لتعزيز وجودها العسكري في سوريا، بما في ذلك نشر أنظمة دفاع جوي، بالإضافة إلى محاولاتها لعب دور أكبر في غزة وليبيا من خلال الانخراط في القوات متعددة الجنسيات والتفاوض على اتفاقيات بحرية جديدة، وهو ما يجعل من التنسيق العسكري الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص رسالة واضحة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن عدم التسامح مع أي توسع عسكري أحادي الجانب في المنطقة.

كما تسعى الدول الثلاث من خلال هذه القوة إلى تطوير شبكة متكاملة من الاستشعار والقيادة والسيطرة، مع القدرة على نشر صواريخ دقيقة المدى، وتكثيف التدريبات الثلاثية المشتركة لتعزيز الجاهزية العسكرية والاستراتيجية.

ويشير خبراء في الأمن الإقليمي إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تشكل امتداداً طبيعياً للتعاون العسكري الذي يواصل البناء عليه منذ أكثر من 15 عاماً، وأنها قد تفتح الباب لاحقاً لإشراك دول أخرى في تدريبات ومناورات مشابهة، بما يعزز من الشبكة الأمنية المتشابكة في شرق البحر المتوسط.