وفاء عامر تهدي تكريمها للجمهور في احتفالية مفيد فوزي وآمال العمدة (فيديو)
عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري
بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟
تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام
طريقك أمان .. الداخلية تحيل 132 ألفا و409 مخالفات مرورية للنيابة
الولايات المتحدة تصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير قطاع الغزل والنسيج
استغفار لمن أثقلته ذنوب ترك الصلاة.. ردده بهذه الصيغة بإخلاص
المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعكس ثقل مصر الإقليمي
مران الأهلي .. الفريق يبدأ الاستعداد لمباراة غزل المحلة
رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية
الشرقية .. حبس 27 شخصا من أنصار مرشح بمجلس النواب في ديرب نجم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تسارع الاستيطان الإسرائيلي يغيّر وجه الضفة الغربية تحت غطاء الحرب

الاحتلال
الاحتلال
محمد البدوي

تكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن واقع خطير يتشكّل بهدوء في الضفة الغربية، عنوانه التوسع الاستيطاني غير المسبوق. 

تكريس السيطرة على الأرض 

ويأتي ذلك في ظل انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة؛ ووصل الأمر إلى الإعلان عن إقامة 69 مستوطنة خلال ثلاث سنوات فقط، مما يعكس سياسة ممنهجة تستغل ظروف الحرب لتكريس السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها. 

طرد المزارعين الفلسطينيين

ووفق معطيات ميدانية، لم يعد الاستيطان محصوراً في مناطق بعينها، بل بات يمتد من شمال الضفة إلى الأغوار، عبر بؤر رعوية تُقام سريعاً دون غطاء قانوني، ثم تتحول لاحقاً إلى مستوطنات ثابتة بدعم حكومي كامل، عمليات تجريف الأراضي، ومصادرة الدونمات، وطرد المزارعين الفلسطينيين، تشكّل جزءاً من هذه الخطة التي تهدد ما تبقى من الأرض الفلسطينية. 

ساحة لإعادة رسم الجغرافيا

وأمام هذا التسارع، تبدو الضفة الغربية ساحة مفتوحة لإعادة رسم الجغرافيا، بينما يواجه الفلسطينيون واقعاً أشد قسوة وتعقيداً يوماً بعد يوم.

 إقامة 69 مستوطنة 

من جانبها؛ قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول إقامة 69 مستوطنة خلال السنوات الثلاث الماضية تعكس واقعا متسارعا للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لا سيما منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

بؤر استيطانية غير شرعية

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المستوطنات باتت تنتشر في مختلف مناطق الضفة، مشيرة إلى أن قسماً كبيراً منها يُصنّف كبؤر استيطانية غير شرعية، أُنشئت بعد السابع من أكتوبر، ومعظمها مستوطنات رعوية لم تُسجَّل رسمياً حتى الآن.

التوسع الاستيطاني

وأضافت السلامين أن قوات الاحتلال عمدت خلال الفترة الماضية إلى تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، لافتة إلى أن عشرات الدونمات جُرفت، اليوم فقط، في محيط بلدة ياسوف شمالاً شرق سلفيت، مشيرة إلى انتشار بؤر استيطانية رعوية في الأغوار الشمالية، تعتمد في بدايتها على كرافانات وبيوت متنقلة، قبل أن تتدخل الحكومة الإسرائيلية لاحقاً لتوفير البنية التحتية من كهرباء ومياه وخدمات لوجستية، تمهيداً لتثبيتها وتوسيعها.

سموتريتش الاحتلال قوات الاحتلال الاستيطان فلسطين

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

