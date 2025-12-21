تسارع الاستيطان الإسرائيلي يغيّر وجه الضفة الغربية تحت غطاء الحرب

تكشف تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش عن واقع خطير يتشكّل بهدوء في الضفة الغربية، عنوانه التوسع الاستيطاني غير المسبوق.

تكريس السيطرة على الأرض

ويأتي ذلك في ظل انشغال العالم بالحرب على قطاع غزة؛ ووصل الأمر إلى الإعلان عن إقامة 69 مستوطنة خلال ثلاث سنوات فقط، مما يعكس سياسة ممنهجة تستغل ظروف الحرب لتكريس السيطرة على الأرض وفرض وقائع جديدة يصعب التراجع عنها.

طرد المزارعين الفلسطينيين

ووفق معطيات ميدانية، لم يعد الاستيطان محصوراً في مناطق بعينها، بل بات يمتد من شمال الضفة إلى الأغوار، عبر بؤر رعوية تُقام سريعاً دون غطاء قانوني، ثم تتحول لاحقاً إلى مستوطنات ثابتة بدعم حكومي كامل، عمليات تجريف الأراضي، ومصادرة الدونمات، وطرد المزارعين الفلسطينيين، تشكّل جزءاً من هذه الخطة التي تهدد ما تبقى من الأرض الفلسطينية.

ساحة لإعادة رسم الجغرافيا

وأمام هذا التسارع، تبدو الضفة الغربية ساحة مفتوحة لإعادة رسم الجغرافيا، بينما يواجه الفلسطينيون واقعاً أشد قسوة وتعقيداً يوماً بعد يوم.

إقامة 69 مستوطنة

من جانبها؛ قالت ولاء السلامين، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش حول إقامة 69 مستوطنة خلال السنوات الثلاث الماضية تعكس واقعا متسارعا للتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، لا سيما منذ بدء الحرب على قطاع غزة.

بؤر استيطانية غير شرعية

وأوضحت خلال رسالة على الهواء، أن المستوطنات باتت تنتشر في مختلف مناطق الضفة، مشيرة إلى أن قسماً كبيراً منها يُصنّف كبؤر استيطانية غير شرعية، أُنشئت بعد السابع من أكتوبر، ومعظمها مستوطنات رعوية لم تُسجَّل رسمياً حتى الآن.

التوسع الاستيطاني

وأضافت السلامين أن قوات الاحتلال عمدت خلال الفترة الماضية إلى تجريف مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني، لافتة إلى أن عشرات الدونمات جُرفت، اليوم فقط، في محيط بلدة ياسوف شمالاً شرق سلفيت، مشيرة إلى انتشار بؤر استيطانية رعوية في الأغوار الشمالية، تعتمد في بدايتها على كرافانات وبيوت متنقلة، قبل أن تتدخل الحكومة الإسرائيلية لاحقاً لتوفير البنية التحتية من كهرباء ومياه وخدمات لوجستية، تمهيداً لتثبيتها وتوسيعها.