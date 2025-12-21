هجومان متتاليان لجيش الاحتلال على قرية بجنوب لبنان خلال 15 دقيقة

شن جيش الاحتلال اليوم الأحد هجومين متتاليين على قرية ياتر في جنوب لبنان، في غضون نحو 15 دقيقة فقط.

وقد أعلن الجيش أن الهجوم الأول استهدف عنصر من حزب الله الساعة 2:59 مساء، ثم تبعه هجوم ثاني بعد 13 دقيقة على نفس القرية.



وأفادت تقارير لبنانية بأن الهجوم الأول أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما استهدف الهجوم الثاني دراجة نارية، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الهجوم الثاني وقع على بعد 300 متر فقط من موقع الهجوم الأول، مع تسجيل ضحايا في الموقع نفسه.

وتأتي هذه الهجمات في إطار العمليات التي يقوم بها جيش الاحتلال لإضعاف قدرة حزب الله على تعزيز قواته، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وفي تعليق له، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الهدف هو منع حزب الله من تهديد إسرائيل مجددا، مشددا على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية لضمان نزع سلاح الحزب ، وقال: "إذا قام حزب الله بتهديد لإسرائيل، فإنها ستدافع عن نفسها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الوضع عن كثب.