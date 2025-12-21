قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
للدورة السابعة على التوالي .. انتخاب حسن مصطفى رئيسا للاتحاد الدولي لكرة اليد
محامو المتهمين في قضية سارة خليفة يرفضون الترافع أمام المحكمة.. والقاضي يقرر رفع الجلسة للقرار
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

هجومان متتاليان لجيش الاحتلال على قرية بجنوب لبنان خلال 15 دقيقة

هجوم اسرائيلي جنوب لبنان
هجوم اسرائيلي جنوب لبنان
فرناس حفظي

شن جيش الاحتلال اليوم الأحد هجومين متتاليين على قرية ياتر في جنوب لبنان، في غضون نحو 15 دقيقة فقط.

وقد أعلن الجيش أن الهجوم الأول استهدف عنصر من حزب الله الساعة 2:59 مساء، ثم تبعه هجوم ثاني بعد 13 دقيقة على نفس القرية.


وأفادت تقارير لبنانية بأن الهجوم الأول أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر، فيما استهدف الهجوم الثاني دراجة نارية، ما تسبب بإصابة عدد من الأشخاص.

 وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الهجوم الثاني وقع على بعد 300 متر فقط من موقع الهجوم الأول، مع تسجيل ضحايا في الموقع نفسه.

وتأتي هذه الهجمات في إطار  العمليات التي يقوم بها  جيش الاحتلال لإضعاف قدرة حزب الله على تعزيز قواته، مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة للحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله.

وفي تعليق له، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الهدف هو منع حزب الله من تهديد إسرائيل مجددا، مشددا على ضرورة دعم الحكومة اللبنانية لضمان نزع سلاح الحزب ، وقال: "إذا قام حزب الله بتهديد لإسرائيل، فإنها ستدافع عن نفسها"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تتابع تطورات الوضع عن كثب.

جيش الاحتلال هجومين متتاليين قرية ياتر جنوب لبنان حزب الله

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه
احمد عماد يحتفل بعقد قرانه

