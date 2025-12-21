قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشكيل ناري متوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي في أمم أفريقيا
كأس الأمم الإفريقية .. تشكيل منتخب مصر أمام زيمبابوي
أسعار الذهب اليوم الأحد 21 ديسمبر.. كل الأعيرة بالمصنعية
أسعار الذهب اليوم الأحد في منتصف التعاملات
تحذير جوي عاجل من الأرصاد مع اقتراب درجات الحرارة من الصفر
حبس الـ عاملة المتهـــــــمة بسرقة فيـــــلا دبلوماســـي بالشيخ زايد
لحسم دستورية قرار .. محامو سارة خليفة وآخرين يطالبون بوقف سير الدعوى
أخبار التوك شو | استقرار الطقس والعملات والذهب.. سقوط 18شهيدًا جراء انهيار 22 منزلًا بغزة
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بمدينة كفر الشيخ.. اعرف المواعيد
حاول خلع عينيها لعدم التعرف عليه.. محاولة هتك عرض طفلة تهز الشرقية
التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025
إسرائيل تعلن بناء 69 مستوطنة خلال سنوات الحرب الثلاث على غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

هيثم عكري: زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى لبنان تعكس عمق العلاقات

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
ولاء عبد الكريم

رحب هيثم عكري، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بزيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدًا أن الزيارة تمثل خطوة مهمة في دعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر ولبنان، وتعكس حرص القيادة المصرية على تعزيز التعاون العربي المشترك في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والزراعي.

وقال عكري إنه كان قد تشرف في وقت سابق بلقاء الرئيس اللبناني، إلى جانب عقد لقاء موسع مع وزير الزراعة اللبناني، إذ تم خلال هذه اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمارات المشتركة، خاصة في مجالات الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وتبادل الخبرات الفنية.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالجمعية المصرية اللبنانية، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي تأتي استكمالًا لهذا المسار الإيجابي، وتعكس وجود إرادة سياسية واضحة لدى البلدين لترجمة الرؤى المشتركة إلى برامج تنفيذية ومشروعات واقعية، يقودها القطاع الخاص بدعم من الحكومتين المصرية واللبنانية.

وأوضح عكري، أن اللقاءات السابقة التي جمعته بالقيادات اللبنانية أكدت اهتمام الجانب اللبناني بالاستفادة من الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الزراعة الحديثة، والري الذكي، والتصنيع الزراعي، إلى جانب فتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية والغذائية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ومن خلال لجنة الزراعة، تضع إمكاناتها وخبراتها في خدمة مخرجات هذه الزيارة، وتسعى إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين المستثمرين في البلدين، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري واللبناني ويدعم التنمية المستدامة.

وقال هيثم عكري أن زيارة رئيس الوزراء المصري إلى لبنان تمثل رسالة ثقة ودعم قوية، مشددًا على أن القطاع الزراعي يمكن أن يكون أحد أهم جسور التعاون الاقتصادي بين القاهرة وبيروت خلال المرحلة المقبلة
 

الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال الإنتاج الزراعي التصنيع الغذائي

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

الشاب المختفي بسوهاج

لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي

جانب من الحدث

قرار إنساني يغيّر حياة عاملات.. كيس كشري يشعل ضمير صاحب محل بسوهاج | تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 10 أيام ..تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

صورة أرشيفية

حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي

الأهلي

عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

السيارة عقب الحادث

السائق تفحّم .. سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا واشتعال النيران بها | شاهد

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يُجازي مسؤولي النظافة بمنطقة ناهيا للتقصير

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد الأعمال الإنشائية الجديدة بطريق دسوق | صور

حملة الأمراض غير السارية

انطلاق حملة المسح الصحي لرصد الأمراض غير السارية في قنا

بالصور

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

6 ندوات توعوية.. الشرقية تختتم فعاليات الاحتفال باليوم العالمي لذوي الهمم

الشباب والرياضة بالشرقية تنفذ برامج تدريب وتوعية وريادة أعمال لـ330 مستفيدا

بملامح مغايرة.. طفل فيلم "الدادة دودى" يحتفل بعقد قرانه

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

حورية فرغلي

حورية فرغلي: ما زلت أواجه آثار سحر أسود وأخيرا بقيت أعرف أشم

ابراهيم سعيد

اتقبض عليهم ..أزمة جديدة تطارد إبراهيم سعيد بسبب طليقته

سمية الالفي

سمية الألفي تودع عالمنا.. قصة مرض نادر وابتعاد عن الشاشة منذ 2010

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

