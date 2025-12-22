منظمة أطباء بلا حدود تحذر من وحشية الإجراءات الإسرائيلية في ​​غزة

حذرت منظمة أطباء بلا حدود، الاثنين من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة قد تعرض الأنشطة الإنسانية للخطر بشكل خطير.

نقلت وسائل الإعلام الفلسطينية عن منظمة أطباء بلا حدود قولها في بيان إن المتطلبات الجديدة تهدد بإلغاء تسجيل المنظمات الدولية اعتباراً من 1 يناير، الأمر الذي سيمنع الجماعات - بما في ذلك منظمة أطباء بلا حدود - من تقديم الخدمات الأساسية والضرورية بشكل عاجل للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.

وجاء في البيان: "تُهدد هذه الظروف بتجريد المنظمات الإنسانية من قدرتها على العمل"، محذراً من أن عدم التسجيل سيحول دون وصول المساعدات المنقذة للحياة.

وشددت منظمة أطباء بلا حدود على أنه في ظل الدمار الواسع الذي لحق بالقطاع الصحي في غزة، فإن فقدان المنظمات الإنسانية المستقلة وذات الخبرة قدرتها على الوصول والاستجابة سيشكل كارثة حقيقية للفلسطينيين.

دعت المنظمة السلطات الإسرائيلية إلى ضمان قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على الحفاظ على استجابتها المستقلة في غزة ومواصلتها دون عوائق.

منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، قُتل أكثر من 400 فلسطيني وأصيب أكثر من 1100 آخرين بنيران إسرائيلية، وفقًا لمصادر محلية.