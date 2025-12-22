وزير الخارجية: أهمية محورية للإعلام الوطني في صياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة

‏‎استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٢ ديسمبر، أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام ومجموعة من مذيعي التلفزيون المصري، في إطار حرص وزارة الخارجية على تعزيز التواصل مع الإعلام الوطني.

‏‎أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء على الأهمية المحورية للإعلام الوطني في دعم الأمن القومي المصري، وبناء الوعي العام، وصياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت الدولة ومصالحها العليا، مشيراً إلى الدور التاريخي الذي يضطلع به ماسبيرو كمنصة رئيسية للتعبير عن الدولة المصرية ومواقفها في الداخل والخارج.

كما استعرض وزير الخارجية محددات السياسة الخارجية المصرية والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً أن التكامل بين الدبلوماسية والإعلام يُعد عنصراً أساسياً في شرح المواقف المصرية للرأي العام الداخلي والخارجي، ونقل صورة دقيقة ومتوازنة عن تحركات الدولة وسياساتها في مختلف الملفات.



‏‎

كما شدد وزير الخارجية على أهمية تطوير الخطاب الإعلامي الخارجي بما يواكب المتغيرات الدولية، ويعزز قدرة الإعلام المصري على مخاطبة الرأي العام العالمي بلغات وأساليب مؤثرة، ومواجهة حملات التضليل، وترسيخ السردية المصرية القائمة على احترام القانون الدولي ودعم الاستقرار الإقليمي.

‏‎وقد دار حوار تفاعلي بين وزير الخارجية والمشاركين، استمع خلاله الوزير عبد العاطى إلى مقترحات وتساؤلات المشاركين حول دور الإعلام في دعم السياسة الخارجية، مؤكداً حرص وزارة الخارجية على استمرار التنسيق والتواصل مع الإعلاميين، باعتبارهم شريكاً رئيسياً في الدفاع عن المصالح الوطنية وتعزيز صورة مصر على الساحة الدولية.