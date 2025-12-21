وزير خارجية أنجولا: علاقات التعاون مع مصر في مسار إيجابي والبلدان يسيران على نحو جيد

قال تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، إن الشراكة مع روسيا قد تلعب دورًا في هذا المجال، إذ تتمتع بمستوى متقدم من التنمية ويمكنها تقديم خبرات واستثمارات مهمة للقارة، على أن يتم تقييم الاحتياجات الفعلية لكل دولة.

وأشار خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إلى أن إفريقيا غنية بالمعادن الحرجة، إلا أن الطريقة التقليدية لتصدير المواد الخام لم تعد مناسبة، بل يجب تحويلها وتصنيعها محليًا لتعظيم الفائدة الاقتصادية.

وفيما يخص الاستعدادات لقمة منتدى الشراكة الروسية الإفريقية المقبلة عام 2026، أكد أن كل قرار يتخذ على المستوى الوزاري ينعكس في القمة، سواء من خلال التقييم أو من خلال الرفع إلى مستويات أعلى.

وأضاف أن علاقات التعاون بين مصر وأنجولا في مسار إيجابي، مشيرًا إلى الزيارات المتبادلة بين الرؤساء، وعقد أول لجنة مشتركة للتعاون بعد 50 عامًا من العلاقات، مؤكّدًا أن البلدين يسيران بشكل جيد جدًا.

