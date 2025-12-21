وزير خارجية أنجولا: ممر لوبيتو مشروع للتنمية وليس مجرد نقل للمواد الخام

قال تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، إن العلاقات بين مصر وأنجولا يمكن اعتبارها شراكة استراتيجية فعلية، مشيرًا إلى أن تدريبه في مصر في مرحلة سابقة يعكس عمق الروابط بين البلدين، مضيفًا أن العديد من الكوادر الأفريقية تلقوا تعليمهم وتدريبهم في مصر، بما في ذلك في مجال الزراعة.

وأوضح خلال لقاء خاص مع الإعلامية آية لطفي، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن آخر الأخبار المتعلقة بمشروع ممر لوبيتو تشير إلى استثمارات ضخمة قادمة، إضافة إلى تبني فلسفة جديدة للممرات، بحيث لا يقتصر دور الممر على نقل المواد الخام عبر السكك الحديدية فقط، بل يكون محورًا للتنمية الاقتصادية.

وأكد أن الممر يشمل استثمارات في مجالات الزراعة والرقمنة وقطاعات أخرى على طول مساره، مشيرًا إلى أن المشروع يخدم ليس فقط أنجولا، بل القارة الأفريقية بأكملها، كأداة للتكامل الاقتصادي وتعزيز التنمية الشاملة.

https://www.youtube.com/watch?v=gkzhYIeskVY