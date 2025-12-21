وزير خارجية جنوب السودان: رسالة رئاسية إلى الرئيس السيسي لتكثيف التنسيق ودعم الشراكة الإفريقية

أعلن وزير خارجية جنوب السودان، مونداي سيمايا كومبا، أن زيارته الحالية تأتي حاملة رسالة من الرئيس سلفا كير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار التواصل المباشر بين القيادتين وتعزيز مسارات التعاون المشترك بين البلدين.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن جوبا حريصة على توسيع مجالات التنسيق مع القاهرة، سواء على المستوى الثنائي أو ضمن الإطار الإفريقي، مؤكدًا أن بلاده تنظر إلى مصر كشريك استراتيجي محوري في دعم الاستقرار والتنمية داخل القارة.

وأشار كومبا إلى أن العلاقات بين مصر وجنوب السودان تتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، وتعكس روابط تاريخية وإنسانية عميقة، لافتًا إلى أن البلدين يجمعهما تشابه في الرؤى وتكامل في المصالح، بما يعزز مفهوم وحدة المصير والعمل المشترك من أجل مستقبل أكثر استقرارًا لإفريقيا.

وأكد وزير الخارجية في ختام تصريحاته التزام جنوب السودان بمواصلة التعاون مع مصر في مختلف الملفات، بما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود التنمية والسلام في القارة الإفريقية.