قضية سارة خليفة لتصنيع المخدرات.. دفاع أحد المتهمين يلتمس براءة موكله

خلال نظر قضية سارة خليفة المتهم فيها عدد من الأشخاص بتصنيع المواد المخدرة، التمس المحامي خالد الزعفراني الحاضر مع المتهم السادس عشر، هاني السيد عشري، والمحال للمحاكمة بموجب أمر الإحالة، القضاء ببراءته مما نُسب إليه من اتهامات.

وجاءت طلبات الدفاع تأسيسًا على عدد من الدفوع القانونية، أبرزها: أولًا: بطلان أمر الضبط والإحضار الصادر بحق المتهم، لابتنائه على تحريات غير جدية ومنعدمة، كونها تحريات مكتبية لا تعكس واقعًا حقيقيًا.

ثانيًا: بطلان أمر الضبط والإحضار لعدم تنفيذه وفقًا للإجراءات التي رسمها القانون، بالمخالفة لنص المادتين 126 و130 من قانون الإجراءات الجنائية.





ثالثًا: بطلان أمر الضبط والإحضار لصدوره عقب القبض على المتهم، وفي غير حالة من حالات التلبس المنصوص عليها حصرًا بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية.

رابعًا: انتفاء صلة المتهم بحيازة أو إحراز المواد المخدرة محل الاتهام، وعدم وجود دليل يقيني يربطه بالأحراز المضبوطة.

خامسًا: عدم معقولية تصوير الواقعة على النحو الذي أورده محرر محضر الضبط، بما يشوبه من تناقض وافتقار للمنطق.

سادسًا: عدم الاعتداد بالإقرار المنسوب للمتهم بمحضر ضبطه، لصدوره تحت إكراه معنوي، وعدم التعويل عليه، مع التأكيد أن العبرة بما ورد بأقوال المتهم أمام النيابة العامة خلال التحقيقات وبحضرة الهيئة الموقرة أثناء المحاكمة.





سابعًا: انفراد الضابط محرر الواقعة بالشهادة، وحجبه أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم، خشية تضارب الأقوال وافتضاح الحقيقة.





واختتم الدفاع مرافعته بطلب القضاء ببراءة المتهم السادس عشر، تأسيسًا على ما شاب الإجراءات من بطلان وما خلا منه الأوراق من دليل جازم يقيني ينهض بالإدانة.



