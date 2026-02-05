قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن انقطاع المياه عن عدد من مناطق القاهرة، نظرًا للقيام بأعمال فك وتركيب ورفع خطوط السحب والطرد الفرعية والرئيسية برافع أبو السعود.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن انقطاع المياه سيشمل مناطق: مساكن عين الصيرة، الأباجية، السيدة عائشة، الإمام الشافعي، التونسي، شارع الخليفة والقلعة، وذلك اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، ولمدة 12 ساعة.



وأكدت الشركة أنها قامت بتجهيز كافة إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال، للعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن.



كما أشارت إلى أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا على المناطق المتأثرة.