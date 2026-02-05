الإسباني سلاما يتوّج بطلا لجولة مينا جولف تور في مدينتي

تُوِّج الإسباني خوان سلاما بلقب بطولة مينا تور – جولف مصر في مدينتي بعد أداء مميز حقق من خلاله فوزًا من البداية إلى النهاية، مسجلاً مجموع 17 ضربة تحت المعدل، ليحصد أول ألقابه على جولة مينــا للمحترفين. وجاء فوز سلاما بعد جولة ختامية قوية، مستفيدًا من البداية التاريخية التي حققها في اليوم الأول بتسجيله رقمًا قياسيًا للملعب، ليحسم اللقب بفارق ثلاث ضربات عن أقرب منافسيه.

وأُقيمت البطولة وسط إشادات واسعة من اللاعبين والمنظمين بجودة ملاعب مدينتي للجولف، التي وفّرت تحديًا فنيًا عالي المستوى، إلى جانب التنظيم الاحترافي الذي ساهم في خروج الحدث بصورة مميزة تعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة بطولات الجولف الإقليمية والدولية.

وتُعد بطولة مدينتي رابع وآخر بطولات ميناتور ضمن سلسلة جولف مصر 2026، والتي شملت أربع بطولات متتالية أُقيمت على ملاعب عالمية المستوى في مصر، بإجمالي جوائز مالية بلغ 400 ألف دولار، في واحدة من أنجح جولات السلسلة منذ انطلاقها، سواء من حيث المستوى الفني أو الإقبال والمشاركة الدولية.

واختتمت البطولة لتؤكد نجاح سلسلة جولف مصر 2026 في تحقيق أهدافها، عبر تقديم منافسات قوية، وإتاحة الفرصة للاعبين الصاعدين لحصد النقاط العالمية، وتعزيز صورة مصر كوجهة رائدة لاستضافة بطولات الجولف الكبرى، تمهيدًا لانطلاق جولة مينــا المقبلة في المغرب ثم الأردن ومنطقة الخليج.