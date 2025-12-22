سوريا.. نزوح العشرات من أهالي حلب بسبب هجوم “قسد” | شاهد

تسبب التصعيد العسكري في مدينة حلب السورية، في نزوح الأهالي من الأحياء المحيطة بحي الأشرفية، بعد الهجوم الذي شنته قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

التصعيد العسكري في حلب

وأشارت القناة الإخبارية السورية إلى أن عشرات العائلات نزحت من محيط حي الليرمون في حلب بعد هجوم قسد.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، استهدف قناصة تابعون لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" يستهدفون حاجزا للأمن الداخلي محيط دوار شيحان شمالي حلب.

وأوضح تلفزيون سوريا، أن قوات سوريا الديمقراطية قررت منع معظم المركبات من الدخول إلى مناطق الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد في مدينة حلب.

ونقل "تلفزيون سوريا" عن بيان "قسد" أن القرار يهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن السكان في الأحياء الثلاثة، تزامناً مع قدوم رأس السنة الميلادية.

وأكد قرار قسد على منع دخول جميع المركبات والصهاريج الكبيرة والمتوسطة إلى المناطق الثلاثة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الخميس، المصادف لأول يوم في العام الجديد 2026.