وزير الخارجية التركي: إسرائيل تتبع سياسة توسعية في سوريا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال زيارته إلى سوريا: "ناقشنا الهجمات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وأكدنا على ضرورة تخلي إسرائيل عن سياستها التوسعية لتحقيق الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضاف أن المحادثات بين إسرائيل وسوريا مهمة لأمن المنطقة.

كما أعلن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، اليوم الاثنين، أن تركيا تتوقع بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع عام 2026.

جاء ذلك عقب محادثات أجراها مع مسؤولين مصريين و أمريكيين وقطريين في ميامي قبل أيام.

وفي مؤتمر صحفي عقده في دمشق، أوضح فيدان أن المناقشات ركزت على العقبات التي تحول دون انتقال الاتفاق إلى مرحلته التالية، مضيفاً أن الأولوية تكمن في تولي فصيل فلسطيني قيادة شؤون غزة.

وقال وزير الخارجية التركي، إنه “على إسرائيل التخلي عن سياساتها التوسعية”.