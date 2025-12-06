قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية التركي: يجب استبعاد حماس من المشاركة في شرطة غزة

وزير الخارجية التركي
وزير الخارجية التركي
قسم الخارجي

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم السبت أن قوة الشرطة المُشكَّلة في قطاع غزة يجب أن تتكون من فلسطينيين مُدرَّبين وليس من حركة حماس.

 تسليم إدارة غزة

وأضاف وزير الخارجية التركي في تصريحات لوكالة رويترز ، أن حركة حماس مستعدة لتسليم إدارة غزة للجنة الفلسطينية للمضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار.

ولفت فيدان إلى أن نزع سلاح حماس في المرحلة الأولى من اتفاق غزة قد لا يكون هدفا "واقعيًا وقابلًا للتنفيذ" وهناك حاجة إلى خطوات أخرى أولًا، مؤكدا أنه إذا أخفق المجتمع الدولي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في غزة فسيكون ذلك "فشلا كبيرا" للعالم والولايات المتحدة.

العدوان على غزة

وفي سياق متصل، واصل جيش الاحتلال خرق الهدنة في غزة، حيث أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 70,354 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 171,030، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وأضاف "وفا" أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية، 6 شهداء بينهم شهيد جديد، و5 انتشلت جثامينهم، و15 إصابة، فيما بلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 367 شهيدا، و953 مصابا، وجرى انتشال 624 جثمانا.

استبعاد حماس المشاركة في شرطة غزة شرطة غزة وزير الخارجية التركي تسليم إدارة غزة هاكان فيدان حركة حماس

