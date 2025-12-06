محاضرة بالفيديو لـ لاعبات سلة الأهلي استعدادًا لمواجهة بطل روندا

يعقد طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الاهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبات ظهر اليوم ؛ لشرح الإيجابيات والسلبيات قبل مواجهة ريج الرواندي في الجولة الثانية.

ومن المقر أن تشهد المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية وشرح نقاط القوة والضعف، مع مراجعة خطة اللعب والمهام المطلوبة خلال المباراة القادمة.

ويلتقي الأهلي مع ريج الرواندي غدا الأحد في الجولة الثانية من بطولة أفريقيا في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بصالة الأمير عبدالله الفيصل.

وفاز الفريق الأول لسيدات سلة الأهلي على فريق جمعية الأصدقاء الإيفواري بنتيجة 91- 62، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الأولى ببطولة إفريقيا والتي يستضيفها النادي الأهلي في الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‏‎وتضم قائمة «سيدات سلة الأهلي»:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».