فيل دو داكار السنغالي يفوز على الجيش الرواندي في بطولة أفريقيا للسلة بالأهلي

‎فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي فيل دو داكارعلى الجيش الرواندي بنتيجة 78-71 في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة. ‎

وتفوق فريق فيل دو داكار في الشوط الأول على الجيش الرواندي بنتيجة 45-42 وحسم الفريق السنغالي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 78-71.

ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.

‎وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: ‎الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

‎المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

‎المجموعة الثالثة: ‎الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.