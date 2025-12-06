فيل دو داكار السنغالي يفوز على الجيش الرواندي في بطولة أفريقيا للسلة بالأهلي

فاز فريق كرة السلة سيدات بنادي فيل دو داكارعلى الجيش الرواندي بنتيجة 78-71 في المباراة التي أُقيمت اليوم السبت على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي في الجزيرة، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.
وتفوق فريق فيل دو داكار في الشوط الأول على الجيش الرواندي بنتيجة 45-42 وحسم الفريق السنغالي الشوط الثاني والمباراة بنتيجة 78-71.
ويستضيف الأهلي فعاليات بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات المقامة خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري.
وأسفرت قرعة البطولة عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي: المجموعة الأولى: الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.
المجموعة الثانية: فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.
المجموعة الثالثة: الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.