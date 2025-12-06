إيلات تواجه أخطارالسيول.. فيضانات مفاجئة تجتاح جنوب إسرائيل| صور

شهدت منطقة إيلات ووادي عربة جنوب إسرائيل، ظهر السبت حالة طقس استثنائية، بعدما هطلت كميات هائلة من الأمطار خلال وقت قصير، ما أدى إلى فيضانات مفاجئة وإغلاقٍ شبه كامل لمداخل المدينة ومخارجها.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، إن الفيضانات بدأت في مجاري الأودية جنوبي النقب والبحر الميت ووادي عربة، محذرة مواطنيها من الاقتراب من هذه المناطق.

وسجّلت محطة سدوم 9 ملم من الأمطار خلال ساعة واحدة وهو ما يعادل خُمس معدلها السنوي فيما شهدت لوتون 13 ملم خلال ساعة فقط.

وأعلنت الشرطة في إسرائيل إغلاق المخرج الشمالي لإيلات عبر الطريق 90، إلى جانب إغلاق طريقي 12 و40 منذ ساعات الصباح، ليُصبح الوصول إلى المدينة أو مغادرتها متعذرا.

وأكّد رئيس بلدية إيلات، إيلي لانكاري، أنّ “الالتزام بالتعليمات ضرورة قصوى”، مشيرًا إلى أن طواقم البلدية تعمل على ضخ المياه وإزالة الطمي وفتح مسارات الطرق.

وسُجلت أضرار على الساحل الجنوبي مع سقوط عدد من الأشجار، وقبيل العاصفة، وتشير التوقعات إلى استمرار هطول الأمطار في جنوب إسرائيل خلال ساعات الليل مع احتمال العواصف الرعدية، بينما يبقى خطر الفيضانات قائمًا في الأودية الجنوبية والشرقية. وتُسجّل درجات الحرارة انخفاضًا ملحوظًا غدًا، مع طقس غائم وأمطار متفرقة، على أن يبدأ المنخفض بالانحسار تدريجيًا خلال النهار.