تركيا تحذر: فصل الشتاء في غزة قد يزيد الأوضاع صعوبة.. ومستعدون للتحرك العسكري إذا لزم

قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن أنقرة مستعدة لتحمل العبء في غزة، بما في ذلك إرسال قوات إلى القطاع المحاصر.

وأضاف فيدان أن تركيا مستعدة لتحمل المسؤولية في غزة المحاصرة، بما في ذلك إمكانية نشر قوات إذا لزم الأمر.

تركيا مستعدة لتحمل العبء في غزة

وذكر فيدان: "تركيا مستعدة لتحمل العبء في غزة، وستفي بمسؤولياتها بروح عالية من الواجب، بما في ذلك إرسال قوات. هذه هي رسالتنا الأوضح للمجتمع الدولي في هذا الشأن"، وذلك خلال مقابلة مباشرة يوم السبت مع قناة "خبر".

وأشار إلى اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سبتمبر الماضي مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، موضحًا أن الزعيمين ناقشا الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالعلاقات والديناميكيات الإقليمية.

وأكد فيدان أن "أداء السياسة الخارجية" لتركيا في الآونة الأخيرة وموثوقيتها كشريك جعلها "جهة فاعلة مطلوبة للتعاون في العديد من القضايا".

وقال إن المحادثات في الولايات المتحدة طرحت مرة أخرى مسائل ذات أهمية حاسمة لكلا البلدين والمنطقة على نطاق أوسع، بما في ذلك السلام والاستقرار العالميين.

وأشار فيدان إلى أن مشروع القرار في مجلس الأمن الدولي لا يزال قيد المناقشة ويستمر في التطور.

وأضاف أن قوة الاستقرار المقترحة تعد واحدة من الهيكلين المحددين في خطة ترامب للسلام على مراحل، وأن المناقشات تركز على صياغة إطار قانوني يحدد تفويضها وكيفية عملها بمجرد تنفيذها.

وأوضح أن المناقشات جارية بشأن إنشاء لجنة سلام وقوة دولية لتثبيت الاستقرار في غزة، مشيرًا إلى أن المقترحات مستمرة في التطور، وأن الولايات المتحدة تعمل على هذه القضية بالتشاور مع تركيا.

وأشار فيدان إلى أن الجهود الأولية لتشكيل قوة الاستقرار قد بدأت، بما في ذلك إنشاء مركز تنسيق مدني وعسكري بالتنسيق مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

ويعد مركز التنسيق المدني العسكري، الذي افتتح رسميًا في 17 أكتوبر، أول منصة عملياتية دولية أنشأتها القيادة المركزية الأمريكية في إسرائيل لمراقبة التطورات في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.