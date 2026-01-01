بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

يلعب النوم دور كبير في الحفاظ على الجسم من أمراض عديدة ولكن في بعض الأحيان يستيقظ الأشخاص وهم متعبون أو يشعرون بالصداع أو آلام الرقبة أو غيرها من المشاكل الصحية.

وتلعب وضعية النوم وتفاصيل الغرفة دور كبير في الوقاية من هذه المشكلات لذا من المهم معرفة الوضعيات والمعلومات الصحيحة عن النوم المثالي.

ووفقا لما جاء في موقع medanta نكشف لكم وضعيات النوم الصحيحة واهم المعلومات عن ضبط غرفة النوم.

افضل وضعية نوم



تُعدّ وضعيات النوم على الظهر أو الجانب الأكثر فعالية للوقاية من الصداع.

تسمح هذه الوضعيات للعمود الفقري بالحفاظ على استقامته الطبيعية مع تقليل الضغط على النهايات العصبية.

نصائح أثناء النوم

استخدم وسادة داعمة مع دعم مرتفع للرقبة

ضع وسادة صغيرة تحت الركبتين عند الاستلقاء على الظهر.

حافظ على استقامة عمودك الفقري عند النوم على جانبك

تجنب النوم على البطن، لأنه يجهد عضلات الرقبة.

غرفة النوم

للحفاظ على ظروف نوم مثالية:

اضبط منظم الحرارة بين 60 و 65 درجة فهرنهايت قبل النوم

اخفض درجة الحرارة تدريجياً بمقدار 2-3 درجات كل ليلة

استخدم ملائات ومواد فراش خفيفة الوزن

تأكد من دوران الهواء بشكل صحيح باستخدام المراوح أو نظام التهوية.

يساعد اتباع أنماط نوم منتظمة على الوقاية من الصداع الصباحي المبكر كما أن الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، وتجنب استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة مظلمة وهادئة، كلها عوامل تدعم جودة نوم أفضل.