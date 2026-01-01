قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 168 مسيرة أوكرانية
الجالية المصرية بالكويت تواصل التصويت في جولة الإعادة بدوائر المرحلة الأولى المُلغاة
«بن غفير» : يجب ألا ننتقل إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل إعادة آخر جثة
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026
تعرف على أمنية ترامب في عام 2026
أول يوم في 2026.. تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة
مصر ستحصل على بطولة الأمم الأفريقية 2026.. خبيرة أبراج تعلن مفاجأة
في ليلة رأس السنة.. سيرين عبد النور تخطف الأنظار بهذه الإطلالة|شاهد
10 معلومات رسمية عن التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
الضفة الغربية .. انفجار قوي بمحيط المستشفى الوطني وسط نابلس
صوتها جميل.. مذيعة صدى البلد تبهر الجمهور بأغنية تامر عاشور «هيجيلي موجوع» | شاهد
شرطة الاحتلال: انفجار الناصرة بسبب تسرب غاز ولا شبهات جنائية
بالصور

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
اسماء محمد

يلعب النوم دور كبير في الحفاظ على الجسم من أمراض عديدة ولكن في بعض الأحيان يستيقظ الأشخاص وهم متعبون أو يشعرون بالصداع أو آلام الرقبة أو غيرها من المشاكل الصحية.

وتلعب وضعية النوم وتفاصيل الغرفة دور كبير في الوقاية من هذه المشكلات لذا من المهم معرفة الوضعيات والمعلومات الصحيحة عن النوم المثالي.

ووفقا لما جاء في موقع medanta نكشف لكم وضعيات النوم الصحيحة واهم المعلومات عن ضبط غرفة النوم.

افضل وضعية نوم


تُعدّ وضعيات النوم على الظهر أو الجانب الأكثر فعالية للوقاية من الصداع.

 تسمح هذه الوضعيات للعمود الفقري بالحفاظ على استقامته الطبيعية مع تقليل الضغط على النهايات العصبية.

أثناء النوم على طهارة

نصائح أثناء النوم 

استخدم وسادة داعمة مع دعم مرتفع للرقبة

ضع وسادة صغيرة تحت الركبتين عند الاستلقاء على الظهر.

حافظ على استقامة عمودك الفقري عند النوم على جانبك

تجنب النوم على البطن، لأنه يجهد عضلات الرقبة.

النوم

غرفة النوم

للحفاظ على ظروف نوم مثالية:

اضبط منظم الحرارة بين 60 و 65 درجة فهرنهايت قبل النوم

اخفض درجة الحرارة تدريجياً بمقدار 2-3 درجات كل ليلة

استخدم ملائات ومواد فراش خفيفة الوزن

تأكد من دوران الهواء بشكل صحيح باستخدام المراوح أو نظام التهوية.

يساعد اتباع أنماط نوم منتظمة على الوقاية من الصداع الصباحي المبكر كما أن الحفاظ على مواعيد نوم منتظمة، وتجنب استخدام الشاشات قبل النوم، وتهيئة بيئة مظلمة وهادئة، كلها عوامل تدعم جودة نوم أفضل.

