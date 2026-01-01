مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثيرا بشأن تدريب القلعة البيضاء.

تدريب الزمالك

وكتب مهيب عبد الهادي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"استفتاء اليوم .... ترشح مين لتدريب الزمالك الفترة المقبلة ؟

1- طارق مصطفي

2- خالد جلال

3- معتمد جمال

4- مدرب أخر".

وقال مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إن أحمد عبدالرؤوف المدير الفني السابق للفارس الأبيض سوف يتقدم بتقرير إلي إدارة القلعة البيضاء عن الفترة التى قضاها داخل جدران البيت الأبيض؟

أوضح أن تقرير أحمد عبدالرؤوف سوف يتضمن العقبات التي واجهته خلال الفترة الماضية إلي جانب إحتياجات الفارس الأبيض والمراكز الشاغرة.

كانت مصادر مطلعة داخل نادي الزمالك كشفت عن إقتراب طارق مصطفي مدرب نادي أهلي بنغازي الليبي الذي إستقال مؤخرا من تدريب القلعة البيضاء لخلافة أحمد عبدالرؤوف.

كان أحمد عبدالرؤوف أعلن اعتذاره عن استكمال مهام عمله لـ تدريب فريق الزمالك برسالة مؤثرة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

قال المصدر ذاته إن طارق مصطفى الأاقوي والأقرب لتولي مهام المدير الفني لفريق الزمالك خلفا لـ أحمد عبدالرؤوف فى تدريب الفارس الأبيض لاسيما وأنه أنهي مشواره مع نادي أهلي بني غازي الليبي خلال الساعات الماضية.