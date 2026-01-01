قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

«اعتبروني مطربة صوتها حلو وشكلها وحش».. فريدة عبيد ترد على منتقديها بعد ظهورها مع رضوى الشربيني

فريدة عبيد
فريدة عبيد
سارة عبد الله

علقت المطربة فريدة عبيد، على الانتقادات التي تعرضت لها عن شكلها، بعد ظهورها مؤخرًا في برنامج "هي وبس" مع الإعلامية رضوى الشربيني.

ونشرت فريدة عبيد عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: “كل اللي بيتكلم ويتنمر على شكلي مريض بجد وعايزة أعرفكم معلومة صغيرة أنا في البرنامج ده علشان موهبتي وأغنيتي اللي كتبتها ولحنتها وغنتها ونجحت والناس حبتها، مش علشان أنا بنت شكلها حلو”.

وتابعت: “ولأريحكم، اعتبروني مطربة شكلها وحش بس صوتها حلو. لو انتو مش مستوعبين إن كاميرا الموبايل مش بتجيب الشكل مظبوط زي كاميرا التليفزيون، والإضاءة والميك أب واللبس والشعر كل ده بيعمل تغيير في الشكل، يبقى دي حاجة ترجعلكم، أو تقريبا انتو ما بقيتوش قابلين تشوفوا ناس طبيعية وبسيطة مش متكلفة في ظهورها”.

وأضافت: “عمومًا زي ما قلت لكم، اعتبروني مطربة صوتها حلو بس شكلها وحش لو ده هيريحكم أنا عن نفسي مرتاحة في شكلي ومتقبلة في كل الأحوال انتو ايه مدايقكم مش فاهمين وليه أصلًا مركزين في شكلي!”.

فريدة عبيد رضوى الشربيني برنامج هي وبس فيسبوك

