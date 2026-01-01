قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلسطين.. إصابة 11 شخصاً في انفجار بأحد المحال التجارية في الناصرة
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع النفط فى فنزويلا
العالم يودع 2025 ويستقبل 2026 بالألعاب النارية والطائرات المسيرة.. واحتفالات تحت ظلال الأمن والحزن
السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. الأثنين القادم
ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد
دعاء دخول العام الجديد .. كلمات مستجابة بأول فجر في 2026
مكفرات الذنوب العشرة في رأس السنة .. اغسل ذنوبك في دقائق مع بداية العام الجديد
بنمو 44% .. تعويضات التأمين التجاري تسجل 46 مليار جنيه خلال 10 أشهر
الأرخص في المجموعة.. سعر ومواصفات بي إم دبليو 118 ‏الهاتشباك في مصر
أكبر عملية سطو على البنوك في تاريخ ألمانيا الحديث.. لصوص يسرقون الملايين
دعاء للميت في العام الجديد .. يفرح به المتوفى ويضيء قبره ويدخله الجنة
دعاء الفرج لأهالينا في غزة في العام الجديد .. رددوه يُبدل الله أحزانهم أفراحاً وينصرهم
المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

حذرت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، من تأثر البلاد في الفترة الحالية بالعديد من التغيرات الجوية في حالة الطقس، خصوصًا في ظل امتداد تأثير المرتفع السيبيري، وتزامنا مع بداية فصل الشتاء جغرافيا.

ويبدأ امتداد المرتفع السيبيري شديد البرودة مع بداية شهر يناير، ويأتي على مسطح البحر المتوسط من جنوب شرق أوروبا، وقد يصحبه أحيانا موجات صقيع على بعض المناطق الجبلية بوسط سيناء وشمال الصعيد، وفقًا للطبيعة الجغرافية والجبلية للمكان.

حالة الطقس من الجمعة الموافق 02 يناير وحتى الثلاثاء 06 يناير

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 02 يناير 2026 وحتى الثلاثاء 06 يناير 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الشتوية المائلة للدفء نهاراً، مع تحذيرات جدية من ظواهر جوية تستدعي الحذر خاصة على الطرق السريعة.

وأفاد خبراء الأرصاد بأن البلاد ستشهد طقساً شديد البرودة في الصباح الباكر، يتحول إلى مائل للدفء نهاراً على أغلب الأنحاء، بينما تعود الأجواء لتصبح شديدة البرودة ليلاً وفي الساعات المتأخرة، مما يتطلب ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

تحذيرات من تكون شبورة مائية

كما حذرت الهيئة من تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً خلال ساعات الصباح (من الساعة 3 وحتى 10 صباحاً)، خاصة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الجمعة 02 يناير على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتشهد بعض المناطق نشاطاً للرياح من الجمعة وحتى الثلاثاء، وتتركز بشكل خاص على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

توقعات درجات الحرارة
 

وتشهد درجات الحرارة استقراراً نسبياً يميل نحو الارتفاع الطفيف تدريجياً، وجاءت التوقعات كالتالي:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح العظمى ما بين 19 و21 درجة مئوية، بينما تسجل الصغرى ما بين 10 و11 درجة.

السواحل الشمالية: تسجل درجات الحرارة العظمى ما بين 18 و20 درجة، والصغرى تبقى ثابتة عند 9 درجات مئوية.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 19 و21 درجة، وتنخفض الصغرى لتصل إلى 6 و7 درجات، مما يزيد من إحساس البرودة ليلاً.

جنوب الصعيد: تظل المنطقة الأكثر دافئة نهاراً، حيث تتراوح العظمى ما بين 25 و27 درجة، والصغرى بين 11 و13 درجة مئوية.

