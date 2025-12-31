أجواء شديدة البرودة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس ليلة رأس السنة

أجواء شديدة البرودة في ليلة رأس السنة.. حيث حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر .

وأكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم خلال فترات النهار هناك استقرار فى الأحوال الجوية على جميع مناطق الجمهورية، حيث إن الطقس شبيه بطقس أمس إلى حد كبير.

فرص سقوط أمطار

وقال القياتي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الأولى”، إن درجات الحرارة تميل للدفء خلال فترات النهار، ومشمسة على أغلب مناطق الجمهورية، مع الشبورة بالصباح الباكر، موضحا أن هناك بعض الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية الغربية، وبعض محافظات الوجه البحري، ولكن مع دخول ساعات الليل تبدأ تزداد شدتها وتكون أمطار متوسطة مساءً.

وأضاف أن الأمطار ستبدأ غدا، الخميس، في التأثير على جميع محافظات الساحل الشمالي وشمال الوجه البحري، وتستمر على مدار الخميس والجمعة، ولكن من يوم السبت تعود درجات الحرارة إلى الاستقرار.

نشاط للرياح

وأشار إلى وجود نشاط للرياح على أغلب مناطق الجمهورية، تحديدا المناطق الشمالية حتى القاهرة وشمال الصعيد، قد تكون مثيرة أحيانا للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة.

ولفت إلى أن الطقس على شرم الشيخ والغردقة ومحافظة البحر الأحمر ومحافظة جنوب الصعيد يكون مستقرا تماما، وتميل للدفء نهارا، وشديد البرودة ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر، والأجواء هناك ممتازة جدا وتسمح باستقبال السياح.

طقس ليلة رأس السنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس في رأس السنة الليلة، حيث يشهد الطقس الليلة أجواء شديدة البرودة على كافة أنحاء الجمهورية خلال ساعات الليل، فى ظل انخفاض درجات الحرارة الصغري على كافة الأنحاء، والتى تتراوح فيها درجات الحرارة الصغرى على القاهرة الكبري بين 11 و13 درجة، وتنخفض لشمال الصعيد لأقل من 8 درجات.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما يشهد طقس ليلة رأس السنة أمطار على بعض المناطق خاصة خلال فترات الليل تزداد أحياناً على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية مطروح والإسكندرية قد تمتد خفيفة لبعض المناطق الداخلية وغير مؤثرة.

شبورة مائية في الصباح الباكر

تتكون الشبورة المائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وفرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تزداد شدتها خلال فترات الليل على فترات متقطعة.

إضافة إلى نشاط رياح على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

حالة البحر المتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح شمالية غربية.