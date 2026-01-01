قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فتح باب التقديم في المدرسة المصرية الألمانية بأكتوبر عبر هذا الرابط|سجل الآن
15 طن دقيق.. حملات مكبرة على المخابز المخالفة
سماء يناير تحتضن القمر العملاق ومذنب ونجم الشعرى.. 10ظواهر فلكية تخطف الأنظار
اللجنة المصرية لإغاثة سكان غزة توفر الغذاء والخيام للفلسطينيين.. التفاصيل
طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر: الجو شديد البرودة وسقوط أمطار
مصر ستتوج ببطولة الأمم الأفريقية وصلاح سيرحل عن ليفربول.. توقعات خبراء الأبراج
الزراعة تنجح في فتح سوق جمهورية الدومينكان أمام الموالح المصرية والرمان
ضبط مخدرات بـ 50 مليون جنيه.. الداخلية تداهم أوكار الكيف في سوهاج
خريطة أماكن 10 مدارس مصرية يابانية جديدة تقرر افتتاحها العام المقبل
ما هو النظام التعليمى المُطبق في المدارس المصرية اليابانية ؟.. تفاصيل كاملة
يقظة طبيبة تكشف الخطر في اللحظة الأخيرة.. إنقاذ رضيعة من موت محقق بلدغة عقرب في سوهاج
حلم قديم يتحول إلى واقع.. موعد تشتغيل محطة الضبعة النووية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انطلاق قافلة المساعدات 107 لغزة محملة بالمستلزمات الشتوية.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال كريم كمال، إن الهلال الأحمر المصري أطلق القافلة رقم 107 من قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة، وذلك عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

واضاف «كمال»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القافلة تضمنت كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية، شملت الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين، إلى جانب السلال الغذائية الأساسية، في توقيت بالغ الأهمية تزامن مع تعرض الأراضي الفلسطينية لمنخفض جوي أدى إلى تضرر البنية التحتية وغرق خيام النازحين.

وأشار، إلى أن المساعدات شملت أيضًا الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، فضلًا عن مشتقات المواد البترولية الضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات، وتوفير الإنارة وتشغيل المخابز، وذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني وفق أولويات الإغاثة.

وتابع، أن منظمات إغاثية وإنسانية حذرت من تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية نتيجة نقص الغذاء والأدوية، إلى جانب القيود المفروضة على عمل تلك المنظمات، ما يزيد العبء على الهلال الأحمر المصري، خاصة مع اقتصار دخول المساعدات حاليًا عبر معبر رفح من الجانب المصري.

الهلال الأحمر المصري قطاع غزة المساعدات الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

الزمالك

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن مدرب الزمالك الجديد

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

أسعار العملات العربية في مصر

وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك

بالصور

مي كساب وزوجها يشاركون الجمهور موسم الأعياد بطريقة مختلفة

مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها
مي كساب وزوجها

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد