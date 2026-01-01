انطلاق قافلة المساعدات 107 لغزة محملة بالمستلزمات الشتوية.. تفاصيل

قال كريم كمال، إن الهلال الأحمر المصري أطلق القافلة رقم 107 من قوافل «زاد العزة» المتجهة من مصر إلى قطاع غزة، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية والإنسانية العاجلة، وذلك عبر منفذي العوجة وكرم أبو سالم، في إطار الجهود المستمرة لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية داخل القطاع.

واضاف «كمال»، خلال تغطية خاصة عبر فضائية إكسترا نيوز، أن القافلة تضمنت كميات كبيرة من المساعدات الإغاثية، شملت الملابس الشتوية والأغطية والبطاطين، إلى جانب السلال الغذائية الأساسية، في توقيت بالغ الأهمية تزامن مع تعرض الأراضي الفلسطينية لمنخفض جوي أدى إلى تضرر البنية التحتية وغرق خيام النازحين.

وأشار، إلى أن المساعدات شملت أيضًا الدقيق والطحين والأرز والمعلبات الجافة، فضلًا عن مشتقات المواد البترولية الضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء بالمستشفيات، وتوفير الإنارة وتشغيل المخابز، وذلك بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني وفق أولويات الإغاثة.

وتابع، أن منظمات إغاثية وإنسانية حذرت من تدهور الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية نتيجة نقص الغذاء والأدوية، إلى جانب القيود المفروضة على عمل تلك المنظمات، ما يزيد العبء على الهلال الأحمر المصري، خاصة مع اقتصار دخول المساعدات حاليًا عبر معبر رفح من الجانب المصري.