أحمد الشرع: الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجرى بعد 4 سنوات

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، يوم السبت أن تقسيم السلطة على الطوائف والأعراق خطأ كبير، مضيفا أن الطوائف كلها تشارك في الحكومة دون محاصصة.

الانتخابات الرئاسية في سوريا

وقال أحمد الشرع خلال كلمته بمنتدى الدوحة، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا ستجري بعد 4 سنوات وفقا للإعلان الدستوري.

وأوضح الرئيس السوري أن الانتخابات تناسبت مع المرحلة الانتقالية، ويجب أن تكون كل الطوائف ممثلة في السلطة دون محاصصة، تعزيز دور القانون هو السبيل لضمان حقوق جميع السوريين.

ترامب يدعم رفع العقوبات عن سوريا

وأشار الشرع إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تدعم مسار رفع العقوبات عن سوريا، ولا يجب ربط بناء الدولة بالأشخاص بل بالمؤسسات.

ولفت الشرع إلى أن العالم انفتح على سوريا للاستفادة من موقعها المهم ومن تأثيرها الإقليمي.

وافتتح في وقت سابق من يوم السبت، النسخة الثالثة والعشرين من منتدى الدوحة، الذي أقيم تحت شعار "ترسيخ العدالة: من الوعود إلى الواقع الملموس"، بحضور أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.