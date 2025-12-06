بعد بنتايج..خوان بيزيرا يتقدم بإنذار لإدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة

كشف الإعلامي أحمد حسن عن سبب تقدم خوان بيزيرا لاعب الزمالك، بإنذار لإدارة النادي.

وكتب أحمد حسن على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "خوان بيزيرا تقدم بإنذار لدى إدارة الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة".

علق مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الأول لكرة القدم، بعد فسخ 4 لاعبين لعقودهم من طرف واحد بسبب عدم صرف مستحقاتهم المالية خلال الفترة الماضية.

وقال المصدر:الوضع سيء جدًا.. نحاول الإبقاء على جميع اللاعبين ونبذل محاولات مكثفة لإنهاء الأزمة.

محمود بنتايك يفسخ عقده بسبب المستحقات المتأخرة

قرر المغربي محمود بنتايك فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، بعد عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ أشهر.

وأوضح المصدر أن اللاعب أرسل إنذارًا رسميًا للنادي قبل البدء في إجراءات الفسخ، لكنه لم يتلق أي رد من الإدارة.