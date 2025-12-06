متعة البريميرليج.. أستون فيلا يهزم آرسنال 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

اقتنص أستون فيلا ثلاث نقاط فى الوقت القاتل أمام آرسنال ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد فيلا بارك فى الجولة الـ15، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أستون فيلا التهديف في الدقيقة 37، بعد أن وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء، سدد لاعب أستون فيلا ماتّي كاش الكرة المرتدة منخفضة إلى وسط المرمى.

وأدرك آرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 52، بعدما وصلت الكرة المرتدة إلى لاعب أرسنال لياندرو تروسارد فسددها من مسافة قريبة داخل الشباك.

واقتنص أستون فيلا الثلاث نقاط في الدقيقة 95، بعدما صلت الكرة المرتدة إلى لاعب أستون فيلا إيميليانو بوينديا فسددها في الزاوية العليا اليمنى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز أستون فيلا إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، خلف آرسنال المتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.