إيلات تواجه أخطارالسيول.. فيضانات مفاجئة تجتاح جنوب إسرائيل| صور
متعة البريميرليج.. أستون فيلا يهزم آرسنال 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي
الغرف التجارية: حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تمنح الشركات فرصة ذهبية
النرويج تدعو لتشكيل قوة دولية لحفظ السلام في غزة خلال ديسمبر
أوضاع غزة ما تزال كارثية رغم وقف إطلاق النار.. والقيود تعرقل وصول المساعدات
مباراة مجنونة.. منتخب الجزائر يتفوق على البحرين بثلاثية في الشوط الأول
عمر السومة يرد على اتهامات اتحاد الكرة السوري.. ويكشف حقيقة غيابه عن كأس العرب
سعر الدولار الآن في مصر
دخل الفن بالصدفه.. من هو الفنان سعيد مختار ؟
القنوات الناقلة لمباراة الإمارات ومصر اليوم في كأس العرب
3 أهداف مثيرة خلال 6 دقائق في مباراة الجزائر والبحرين بكأس العرب
أونروا: آلاف الشاحنات جاهزة لدخول غزة وإسرائيل تمنع مئات الأصناف الأساسية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
متعة البريميرليج.. أستون فيلا يهزم آرسنال 2-1 في الوقت القاتل بالدوري الإنجليزي

حسن العمدة

اقتنص أستون فيلا ثلاث نقاط فى الوقت القاتل أمام آرسنال ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد فيلا بارك فى الجولة الـ15، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح أستون فيلا التهديف في الدقيقة 37، بعد أن وصلت الكرة إليه داخل منطقة الجزاء، سدد لاعب أستون فيلا ماتّي كاش الكرة المرتدة منخفضة إلى وسط المرمى.

وأدرك آرسنال هدف التعادل فى الدقيقة 52، بعدما وصلت الكرة المرتدة إلى لاعب أرسنال لياندرو تروسارد فسددها من مسافة قريبة داخل الشباك.

واقتنص أستون فيلا الثلاث نقاط في الدقيقة 95، بعدما صلت الكرة المرتدة إلى لاعب أستون فيلا إيميليانو بوينديا فسددها في الزاوية العليا اليمنى داخل الشباك.

وبهذه النتيجة يقفز أستون فيلا إلى وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، خلف آرسنال المتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 33 نقطة.

أستون فيلا وآرسنال أستون فيلا آرسنال إستاد فيلا بارك الدوري الإنجليزي

شهادة ميلاد

بدء من اليوم.. إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية واعتماد الإلكترونية

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. كم وصل سعر البانيه؟

أسعار الذهب

مفاجأة بعيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم

وليد يوسف مع الفنان سعيد مختار

لله الأمر من قبل ومن بعد.. وفاة الفنان سعيد مختار

حالة الطقس

تحذير الأرصاد: سيول متوقعة وأمطار غزيرة ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

حديقة الحيوان

أسود ونمور جديدة وحيوانات بلا أقفاص.. مفاجآت فى تطوير حديقة الجيزة

انستاباي

ضغطة واحدة تضيع فلوسك..رسالة وهمية تسحب رصيدك على انستاباي InstaPay

المتهمين

فيديو مفبرك يهز سباق الانتخابات في سوهاج.. الداخلية تضبط المتورطين

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طبيب يكشف طريقة حساب الحمل بعد الزواج .. بلوجر شهيرة تقرر الإجهاض بسبب هذا المرض

الكلى

احترس.. مضاعفات أمراض الكلى تصيبك عند التأخر في اكتشافها

شوربة الفريك

طريقة عمل شوربة الفريك بمذاق شهي

بالصور

ماذا يحدث للجسم عند تناول 2 إلى 3 تمرات على الريق؟.. فوائد مذهلة لن تتوقعها

5 زيوت طبيعية للحفاظ على لمعان ونمو شعرك فى الشتاء.. نتائج سريعة من أول استخدام

حرائق متعددة تُثير تحذيرا عاجلا لمالكي سيارات فولكس فاجن الكهربائية

بالخطوات.. سعر استخراج رخصة القيادة 2025 من المنزل

الواقعة

خلافات على أولوية المرور.. مشادة بين سائقي سيارتين بالقليوبية

دور البرد

طبيب يقدم روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر

مصطفى قمر وزوجته

مصطفى قمر ليس الأول.. أزواج وزوجات يخطفون الأنظار فى كليبات النجوم | فيديو

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

