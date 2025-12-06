«أسرتي قوتي».. قافلة طبية شاملة لخدمة ذوي الإعاقة بمدينة شبين الكوم

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن تنفيذ قافلة طبية شاملة ضمن مبادرة "أسرتي قوتي"، تحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وبالتعاون مع لجنة الصم والبكم – روتاري مصر – وأندية سيتي كلوب.

أُقيمت القافلة وسط إقبال كبير من الأسر وحرص واضح على الاستفادة من الخدمات المقدمة.

شملت تخصصات القافلة:الباطنة، الأطفال، الجراحة، الرمد، حيث وفرت القافلة كشفًا طبيًا شاملًا وخدمات علاجية مجانية، تحت إشراف فريق طبي متخصص، لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للفئات المستهدفة.

شهدت الفعالية حضورًا ميدانيًا فعالًا لـ الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الذي وجه بتسهيل كافة الإجراءات وتوفير كل متطلبات الفريق الطبي لضمان جودة الخدمات المقدمة.

كما حضرت الدكتورة جيهان الشاذلي مدير إدارة شبين الكوم الطبية، والدكتورة شيماء شفيق نجدي منسق القوافل العلاجية بالمنوفية، لمتابعة سير العمل وتذليل أي عقبات.

تهدف المبادرة إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية المقدمة لذوي الإعاقة، وتخفيف العبء عن الأسر، وتوسيع نطاق الوصول للخدمات الطبية المتكاملة داخل المجتمع.